優格姐姐出院！　「蕁麻疹引發休克險死」曝6徵兆：一定要提高警覺

記者蔡宜芳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）在6月底因嚴重蕁麻疹併發血管性水腫，發生過敏性休克送醫，幸好有學過CPR的弟弟在身邊協助，才得以死裡逃生。她在15日宣布平安出院，也在社群分享自己從發病到住院的徵兆與心路歷程，提醒有同樣症狀的網友，千萬不要輕忽。

▲優格姐姐因蕁麻疹引發休克，住院住了兩周。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

優格姐姐在貼文中，列出自己發病的六大徵兆，包含疹子持續長出、腫到眼睛跟嘴唇，以及呼吸不太順暢，「一直卡卡的、一口氣一直下不去的感覺。」另外還有胸悶、頭暈、腹痛與吞嚥困難，「如果你也有蕁麻疹，吃藥打針壓不下來還併發血管性水腫，記得一定一定要提高警覺！」

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優格姐姐坦言，她在住院前的七天無數次崩潰，因為皮膚太癢，冷氣要開很強，「但稍微蓋被子悶到也癢到不行，不蓋又冷到不行。」整個人癢到頭皮發麻、全身起雞皮疙瘩，還抓癢抓到流血、整個胸口都是疤。

▲優格姐姐分享自己發病的徵兆。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

優格姐姐呼籲患者身邊的親友，如果遇到家人朋友受蕁麻疹所苦，「拜託不要跟他說：不要抓。因為我們也知道，但是不可能。」她直言，患者其實都已經超級努力忍耐了，「抱抱他跟他說辛苦了，看能幫忙買擦涼涼的藥、幫忙塗也好，能做的不多，主要是需要去看醫生治療！」她也期望大家都身體健康。

優格姐姐社群全文：

出院當天非常有感而發的錄了一小段，

希望可以幫助到需要的人！

提醒大家不要像我一樣輕忽蕁麻疹，我很幸運休克的當下有我弟在身邊，又剛好他有學過CPR，現在才能好好活著跟大家分享

如果你也有蕁麻疹，吃藥打針壓不下來還併發血管性水腫，記得一定一定要提高警覺！

我這次的徵兆有：

1.吃藥打針壓不下來疹子持續長

2.腫到眼睛跟嘴唇（爬上臉了）

3.呼吸不太順暢（一直卡卡的，一口氣一直下不去的感覺）

4.胸悶、喉嚨緊緊、頭暈

5.腹痛

6.吞嚥困難（其實就是一直感覺怪怪的）

我會建議…住院個三天觀察一下！

而且住院馬上可以得到最完整的治療，很快就能吃好睡好，不然在這之前的七天我真的無數次崩潰，幾乎沒辦法好好睡覺..

因為太癢冷氣要開很強，但稍微蓋被子悶到也癢到不行，

不蓋又冷到不行，癢到頭皮發麻全身起雞皮疙瘩，

我最後癢到抓到全部流血整個胸口都是疤

（當下癢到只覺得痛比癢還好受）

如果你身邊有家人朋友這樣，拜託不要跟他說：不要抓。

因為我們也知道但是不可能（已經超級努力忍耐了）

抱抱他跟他說辛苦了，看能幫忙買擦涼涼的藥幫忙塗也好，能做的不多，主要是需要去看醫生治療！

以上，經驗分享。

祝福大家身體都健健康康的，要保重自己哦！

#蕁麻疹 #過敏性休克 #血管性水腫