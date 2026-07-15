始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國男團SUPER JUNIOR成員始源，日前透露自己正在台灣拍攝廣告，除了大讚台灣芒果外，更意外引來前總統蔡英文現身留言。始源隨後幽默回覆一張截圖高喊「天才啊」，超狂的跨界互動笑翻大批網友。

▲始源來台拍廣告。（圖／翻攝自Threads／siwonchoi）

始源於14日在社群發文分享拍攝花絮照，透露自己正在台灣拍廣告，面對台灣炎熱的夏季氣候，他忍不住直呼：「沒錯，真的很熱。幸好是在室內拍攝。」也興奮地表示：「我發現了台灣芒果，真心大力推薦！」

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▲始源大讚台灣芒果好吃。（圖／翻攝自Threads／siwonchoi）

沒想到，這篇貼文竟釣出蔡英文親自留言歡迎：「崔議員，歡迎來到台灣。芒果好吃，就多吃一點。希望除了芒果，你也能感受到台灣人的熱情。祝福拍攝順利！」

對此，始源也展現十足的幽默感，回覆了一張他與團員神童一臉浮誇驚訝、雙手緊握的截圖，圖上還寫著「天才啊」三個字，逗趣互動引粉絲笑說「馬始沒有否認議員這稱謂」、「始源啊，有空可以約小英去爬山，你們可以用英語聊天喔」、「不可能用自己的梗（哏）圖來回覆小英的留言欸」。

▲始源回覆蔡英文的留言。（圖／翻攝自Threads／siwonchoi）