CORTIS開唱前傳傷兵！　「乾鎬雙手指骨折」公司聲明曝最新傷勢

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團CORTIS甫出道便吸引大票粉絲支持，他們原定將於18、19日在仁川舉辦第一場演唱會，怎料，15日竟傳出成員乾鎬因跌倒，導致雙手小拇指骨折，將在沒有舞蹈編排的情況下完成舞台。

▲CORTIS開唱前驚傳成員乾鎬受傷。（圖／翻攝自Instagram／cortis）

CORTIS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC於15日發布聲明，透露乾鎬最近因跌倒時，雙手撐地而受傷，檢查後確認雙手小拇指周邊骨折，已迅速接受必要治療。由於醫療團隊診斷其需要佩戴石膏與輔助器，且必須將雙臂的過度活動降到最低，因此公司決定將他的健康放在首位。乾鎬在即將迎來的首場巡迴演唱會中，將以減少手臂活動的形式登台。

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▲乾鎬因不慎跌倒骨折。（圖／翻攝自Instagram／cortis）

對此，乾鎬特別透過社群平台向粉絲暖心喊話，表示：「大家因我的傷勢受了很大的驚嚇，很抱歉讓大家如此擔心。」貼心承諾：「我會抱持著責任感專注於治療，努力爭取早日以健康的模樣重新回歸。」經紀公司也透露，對於後續預定的音樂節等行程，將持續與醫療團隊密切討論，在不對乾鎬的受傷部位造成負擔的範圍內彈性調整，盼粉絲能多加諒解。