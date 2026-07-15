周麟在家身亡姐姐不捨痛哭　演藝工會出面「後事細節曝光」

記者葉文正／台北報導

資深藝人周麟近日被發現陳屍台北市萬華區長沙街二段租屋處，享壽73歲。警方初步研判因慢性病病故，死亡時間約已有2至3天，周麟親姊姊與他多年不見，得知弟弟死訊悲痛萬分，好友轉述周麟出身單親家庭，但晚年財務管理較為不佳，導致姊弟倆也難得見面，尤其周麟糖尿病相當嚴重，晚年連走路都有困難。家屬今天也決定，讓周麟在20日舉行告別式，走完人生最後一程。

▲周麟生前糖尿病相當嚴重。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

好友透露，周麟出身單親家庭，周麟與姐姐原本都是在公家單位上班，但是周麟後來有機會進入演藝圈，姊姊則維持上班族身分，不過後期周麟投資失利，導致財務部分也把姐姐拖垮，隨著媽媽過世，姊弟也很少連絡，而警方通知周姊前去認屍，她才知道弟弟死訊。

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▲周麟將在20日舉行告別式 。（圖／翻攝臉書與網路）

好友隨之表示，周麟晚年病痛纏身，尤其高血壓與糖尿病都很嚴重，身體也很浮腫，也是因為糖尿病之故，連行走都有困難，弟弟猝逝，周姊義無反顧出面處理，但是仍處於相當悲痛的情況，僅表示希望喪事從簡即可，盼望一切圓滿。

而演藝工會今也發布聲明，謝謝各位對資深藝人周麟的關心！

理事長曹雨婷表示，周麟也是演藝工會會員，可由於長期在外發展他自己的事業，很少出現在演藝圈了，周麟是一位非常有才華的綜藝節目主持人，表演者！除了圈內曾經交到很多好朋友之外，圈外也很廣泛交到很多好朋友！所以朋友對他是非常鐵哥們的，也曾經一度愛上股票，也自己投資做些生意！

很遺憾聽到這個消息，目前由幾位好朋友在處理，葬儀社也已經決定，葬儀社的老闆曾經跟周麟是好朋友，但其他事宜姊姊會做決定，家屬如果需要，工會隨時協助配合。目前決定於20日舉行告別式，希望各界前來送別。