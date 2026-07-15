ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「電競之神」T1 FAKER加盟推理秀
音樂節影射台灣團「多P排泄物」道歉了
峮峮交代邊荷律「小心王仁甫」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周子瑜 陳澤杉 錦雯 黃大煒 Vicky 喬許葛里塞提

周麟在家身亡姐姐不捨痛哭　演藝工會出面「後事細節曝光」

記者葉文正／台北報導

資深藝人周麟近日被發現陳屍台北市萬華區長沙街二段租屋處，享壽73歲。警方初步研判因慢性病病故，死亡時間約已有2至3天，周麟親姊姊與他多年不見，得知弟弟死訊悲痛萬分，好友轉述周麟出身單親家庭，但晚年財務管理較為不佳，導致姊弟倆也難得見面，尤其周麟糖尿病相當嚴重，晚年連走路都有困難。家屬今天也決定，讓周麟在20日舉行告別式，走完人生最後一程。

▲▼周麟生前「反送出軌妻170坪別墅」原因藏洋蔥。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲周麟生前糖尿病相當嚴重。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

好友透露，周麟出身單親家庭，周麟與姐姐原本都是在公家單位上班，但是周麟後來有機會進入演藝圈，姊姊則維持上班族身分，不過後期周麟投資失利，導致財務部分也把姐姐拖垮，隨著媽媽過世，姊弟也很少連絡，而警方通知周姊前去認屍，她才知道弟弟死訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金友莊與周麟認識多年 。（圖／翻攝臉書與網路）

▲周麟將在20日舉行告別式 。（圖／翻攝臉書與網路）

好友隨之表示，周麟晚年病痛纏身，尤其高血壓與糖尿病都很嚴重，身體也很浮腫，也是因為糖尿病之故，連行走都有困難，弟弟猝逝，周姊義無反顧出面處理，但是仍處於相當悲痛的情況，僅表示希望喪事從簡即可，盼望一切圓滿。

而演藝工會今也發布聲明，謝謝各位對資深藝人周麟的關心！

理事長曹雨婷表示，周麟也是演藝工會會員，可由於長期在外發展他自己的事業，很少出現在演藝圈了，周麟是一位非常有才華的綜藝節目主持人，表演者！除了圈內曾經交到很多好朋友之外，圈外也很廣泛交到很多好朋友！所以朋友對他是非常鐵哥們的，也曾經一度愛上股票，也自己投資做些生意！

很遺憾聽到這個消息，目前由幾位好朋友在處理，葬儀社也已經決定，葬儀社的老闆曾經跟周麟是好朋友，但其他事宜姊姊會做決定，家屬如果需要，工會隨時協助配合。目前決定於20日舉行告別式，希望各界前來送別。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周麟

推薦閱讀

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

10小時前

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

23小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

8小時前

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

13小時前

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

7小時前

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

7/14 18:13

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

4小時前

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

7/14 18:54

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

15小時前

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

8小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

7/11 00:15

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

13小時前

熱門影音

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

看更多

Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

CORTIS開唱前傳傷兵！　「乾鎬雙手指骨折」公司聲明曝最新傷勢

19分鐘前23

馬筱梅爆夫妻吵架內幕！　控汪小菲「10秒就打呼」隔天醒來失憶

32分鐘前2

周麟在家身亡姐姐不捨痛哭　演藝工會出面「後事細節曝光」

37分鐘前0

吳念真實現能諾！現場「吞下得獎信封」合體兒饒舌BATTLE驚艷全場

1小時前10

當小S女兒備受關注！Elly吐星二代真實心聲　認「曾陷自我懷疑」

2小時前0

黃偉晉首度受邀將軍吼　曝光「台南美食清單」

2小時前13

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

2小時前3

吳綺莉27年前生下成龍女兒　網傳「被逼做親子鑑定」罕正面回應

3小時前0

《共感細胞》第一集就親了！金明洙霸氣護姜旻兒：我來當妳經紀人

3小時前0

這慶生太狂！SJ神童、Apink南珠全來了　壽星身份曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光
    10小時前3024
  2. 獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」
    23小時前5248
  3. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    8小時前128
  4. Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」
    13小時前147
  5. 林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光
    7小時前183
  6. 第三家日牌回應了！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作「評估後續措施」
    7/14 18:135644
  7. 《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！
    4小時前169
  8. 二伯爸爸首發聲！暖心聲援夫妻倆　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光
    7/14 18:544039
  9. 3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手
    15小時前1820
  10. 影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！
    8小時前227
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合