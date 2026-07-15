吳念真實現能諾！現場「吞下得獎信封」合體兒饒舌BATTLE驚艷全場

記者黃庠棻／台北報導

嚎哮排演就是要跟別人不一樣！為了即將加演的音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，特別把Live Podcast開拔到空總Play Hub，不但邀來戲劇界最強父子檔吳念真、吳定謙開麥對談，更找來今年新加入的女主角方宥心與林玟圻（Ctwo）大聊排練場景，承襲嚎哮一貫遊走在危險邊緣的發言尺度，現場笑聲不斷。

▲嚎哮排演Live Podcast。（圖／綠光劇團提供）

由綠光創藝投資合作、嚎哮排演主創的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》勇奪第二屆臺北戲劇獎「最佳音樂劇獎」，主創黃建豪與蕭東意本以為一覺醒來加演場次將全數完售，現實卻是票房靜悄悄，為了打破同溫層，兩人上網用AI搜尋「舞台劇、父子、得獎」等關鍵字，赫然發現霸榜的居然全都是吳念真、吳定謙父子。

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Live Podcast上半場重現吳念真實現臺北戲劇獎時承諾兒子吳定謙的「沒得獎就吞信封」，吳念真相當配合一口咬下得獎信封中的名單紙卡，遭黃建豪立即奪幫忙大咬一口。

▲嚎哮排演Live Podcast。（圖／綠光劇團提供）

為了考驗父子檔，嚎哮排演還刻意安排吳家父子演出劇中「台荷大戰」的台語饒舌BATTLE段落，沒想到蕭東意跟黃建豪唱錯段落的落漆表現，被吳定謙現場虧「拜託！你們得獎耶，有沒有認真在排練啦？這種默契是要怎樣賣票啦？」黃建豪不甘示弱回嗆「不要沒有得獎就這樣挑剔啦！」台上台下笑成一團，氣氛熱絡。

沒想到經過示範後，接受挑戰的吳念真跟吳定謙有模有樣表現亮眼，贏得滿堂彩；而不按牌理出牌的吳念真也被氣氛感染，突然嗆聲「你們的戲名取得不好啦！別叫我成功怎麼會賣啦！」話雖如此，吳念真還是高聲催票，呼籲大家買票進劇場「一定要成功啦，只要大家來看戲，就一定會成功！」

▲嚎哮排演Live Podcast。（圖／綠光劇團提供）

Live Podcast下半場則找來首度加入《別叫我成功》新卡司方宥心分享加入劇組的排練心情；方宥心表示，因為其他演員已經很熟悉作品，所以剛進劇組很有壓力，擔心拖累進度，但沒想到感覺自己像被當成嬰兒呵護「大家給的情緒價值很高，讓我很快鬆弛下來，目前正努力進入角色中。」

方宥心笑說，開始跟嚎哮排練後「大家都很願意給意見，資訊量一度太大，我從頭楞到尾，但很快就跟大家一起瘋，對我來說，是很不一樣的排練體驗。」也預告她期待展現跟原卡司不一樣的演出質地，越進入角色，越能挖掘深度「就以目前排練的歌舞段落來看，看似很華麗，但其實堆疊很多的小巧思在裡面，所以需要大家要趕快買票進場，我們將會帶給大家不同的感受。」





▲嚎哮排演Live Podcast。（圖／綠光劇團提供）

不僅如此，方宥心也現場獻唱以本人以及劇中角色的兩種不同詮釋法，雖然只有片段呈現，卻展現強大的渲染力，黃建豪跟蕭東意不禁盛讚「果然是二度入圍最佳音樂劇女演員，在排練時，聲線真的很吸引我們，相信宥心可以為《別叫我成功》的女主角，打造出一個新的性格，這也是嚎哮邀請不同的演員演出，就會為作品注入不同火花。」

而在《別叫我成功》扮演父親角色的林玟圻（Ctwo）則開玩笑抱怨「獲得最佳音樂劇獎時，建豪在台上說，為了這個獎可以不要男演員獎，我當下有點走心，想說那你幹嘛不報名我啦，我想要啊！」黃建豪笑回，因為一檔戲只能報名兩個男演員，所以這齣戲要一直演下去「這樣我們每年都可以報名，總有一天所有人都可以入圍、得獎！」

《別叫我成功》以一間面臨拆遷的小鎮國姓廟為舞台，描寫父親為守護信仰舉辦藝術節，返鄉的戲劇系兒子卻帶著截然不同的理念加入，父子衝突一觸即發。在笑鬧交鋒中，也帶領觀眾重新思考「成功」的定義，該劇將展開臺中、臺北巡演行程，8/28-8/30於臺中國家歌劇院演出，9/4-9/6在臺北市城市舞臺演出。