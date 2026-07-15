ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「電競之神」T1 FAKER加盟推理秀
音樂節影射台灣團「多P排泄物」道歉了
峮峮交代邊荷律「小心王仁甫」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周子瑜 陳澤杉 錦雯 黃大煒 Vicky 喬許葛里塞提

當小S女兒備受關注！Elly吐星二代真實心聲　認「曾陷自我懷疑」

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台《小姐不熙娣》，今（15日）迎來極具里程碑意義的第 1000 集！為慶祝這一刻，製作單位邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任神秘嘉賓，獻出母女倆在綜藝節目上的合體首秀。身為話題焦點的星二代，小S不免關心Elly 是否會感到壓力？Elly坦言一開始確實會自我懷疑、擔心自己不夠好或配不上大家的期望，但現在已經調整好心態。

▲▼小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

▲小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

小S追問：「是不是就不要看網路留言？」沒想到 Elly 竟自爆非常愛看網友評論，連罵自己的也不放過！派翠克驚訝追問：「那妳看了會走心嗎？」Elly 淡定回應：「還好，我只是好奇網友到底在罵什麼，如果有說得對、可以改進的地方，我就會去改進。」展現超齡的情商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Elly 此次也首度以演員身分亮相，大方宣傳自己出演的改編自恐怖大師伊藤潤二作品的新戲《聰明鎮》。小S表示，女兒接到影集時很緊張，每一場戲都是她陪著對劇本，小S更笑稱：「如果播出後Elly的演出很受歡迎，絕對都是媽媽的功勞！」

▲▼小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

▲Elly分享星二代壓力。（圖／東森綜合台提供）

當聊到擇偶條件，熱愛運動的 Elly 大方承認喜歡「有健身的男生」，小S一聽立刻八卦地指向搭檔派翠克，笑說：「那妳有可能會喜歡派翠克耶，因為柳叔叔也很愛健身！」小S更轉頭逼問派翠克：「第一次看到Elly有沒有覺得她很正？」派翠克大讚：「很有氣質，真人非常漂亮！」讓小S再度起鬨：「你該不會不小心喜歡上我女兒吧！」一連串八卦連環炮，讓Elly聽完崩潰大喊：「媽！妳幹嘛一直問這種噁爛的問題啦！」超直白的嫌棄反應笑翻全場。

▲▼小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

▲▼母女互動有笑有淚。（圖／東森綜合台提供）

▲▼小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

節目最後，眾人來到充滿懷舊情懷的漫畫店。小S感性透露，小時候放假最喜歡窩在漫畫店裡，當時最愛的浪漫愛情漫畫是《流星花園》，而恐怖漫畫中最崇拜的作者則是伊藤潤二。命運奇妙的是，當年不愛看漫畫的大S（徐熙媛），被找去主演《流星花園》紅遍亞洲，讓當時的小S極度嫉妒，而多年後，女兒Elly竟出演了她最愛的伊藤潤二作品。小S感嘆：「真心覺得老天爺對我真的很好，自己深愛的兩部神作，竟然都由最深愛的家人來詮釋。」她更忍不住大力誇讚Elly演得跟漫畫裡一模一樣。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小SElly小姐不熙娣伊藤潤二星二代

推薦閱讀

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

10小時前

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

23小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

8小時前

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

13小時前

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

7小時前

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

7/14 18:13

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

4小時前

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

7/14 18:54

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

15小時前

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

7小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

7/11 00:15

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

13小時前

熱門影音

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

看更多

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

CORTIS開唱前傳傷兵！　「乾鎬雙手指骨折」公司聲明曝最新傷勢

18分鐘前23

馬筱梅爆夫妻吵架內幕！　控汪小菲「10秒就打呼」隔天醒來失憶

31分鐘前2

周麟在家身亡姐姐不捨痛哭　演藝工會出面「後事細節曝光」

36分鐘前0

吳念真實現能諾！現場「吞下得獎信封」合體兒饒舌BATTLE驚艷全場

1小時前10

當小S女兒備受關注！Elly吐星二代真實心聲　認「曾陷自我懷疑」

2小時前0

黃偉晉首度受邀將軍吼　曝光「台南美食清單」

2小時前13

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

2小時前3

吳綺莉27年前生下成龍女兒　網傳「被逼做親子鑑定」罕正面回應

3小時前0

《共感細胞》第一集就親了！金明洙霸氣護姜旻兒：我來當妳經紀人

3小時前0

這慶生太狂！SJ神童、Apink南珠全來了　壽星身份曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光
    10小時前3024
  2. 獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」
    23小時前5248
  3. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    8小時前128
  4. Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」
    13小時前147
  5. 林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光
    7小時前183
  6. 第三家日牌回應了！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作「評估後續措施」
    7/14 18:135644
  7. 《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！
    4小時前169
  8. 二伯爸爸首發聲！暖心聲援夫妻倆　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光
    7/14 18:544039
  9. 3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手
    15小時前1820
  10. 影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！
    7小時前227
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合