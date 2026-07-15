當小S女兒備受關注！Elly吐星二代真實心聲　認「曾陷自我懷疑」

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台《小姐不熙娣》，今（15日）迎來極具里程碑意義的第 1000 集！為慶祝這一刻，製作單位邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任神秘嘉賓，獻出母女倆在綜藝節目上的合體首秀。身為話題焦點的星二代，小S不免關心Elly 是否會感到壓力？Elly坦言一開始確實會自我懷疑、擔心自己不夠好或配不上大家的期望，但現在已經調整好心態。





▲小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）

小S追問：「是不是就不要看網路留言？」沒想到 Elly 竟自爆非常愛看網友評論，連罵自己的也不放過！派翠克驚訝追問：「那妳看了會走心嗎？」Elly 淡定回應：「還好，我只是好奇網友到底在罵什麼，如果有說得對、可以改進的地方，我就會去改進。」展現超齡的情商。

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Elly 此次也首度以演員身分亮相，大方宣傳自己出演的改編自恐怖大師伊藤潤二作品的新戲《聰明鎮》。小S表示，女兒接到影集時很緊張，每一場戲都是她陪著對劇本，小S更笑稱：「如果播出後Elly的演出很受歡迎，絕對都是媽媽的功勞！」

▲Elly分享星二代壓力。（圖／東森綜合台提供）

當聊到擇偶條件，熱愛運動的 Elly 大方承認喜歡「有健身的男生」，小S一聽立刻八卦地指向搭檔派翠克，笑說：「那妳有可能會喜歡派翠克耶，因為柳叔叔也很愛健身！」小S更轉頭逼問派翠克：「第一次看到Elly有沒有覺得她很正？」派翠克大讚：「很有氣質，真人非常漂亮！」讓小S再度起鬨：「你該不會不小心喜歡上我女兒吧！」一連串八卦連環炮，讓Elly聽完崩潰大喊：「媽！妳幹嘛一直問這種噁爛的問題啦！」超直白的嫌棄反應笑翻全場。





▲▼母女互動有笑有淚。（圖／東森綜合台提供）





節目最後，眾人來到充滿懷舊情懷的漫畫店。小S感性透露，小時候放假最喜歡窩在漫畫店裡，當時最愛的浪漫愛情漫畫是《流星花園》，而恐怖漫畫中最崇拜的作者則是伊藤潤二。命運奇妙的是，當年不愛看漫畫的大S（徐熙媛），被找去主演《流星花園》紅遍亞洲，讓當時的小S極度嫉妒，而多年後，女兒Elly竟出演了她最愛的伊藤潤二作品。小S感嘆：「真心覺得老天爺對我真的很好，自己深愛的兩部神作，竟然都由最深愛的家人來詮釋。」她更忍不住大力誇讚Elly演得跟漫畫裡一模一樣。



