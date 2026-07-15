難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

圖文／鏡週刊

黃大煒過世一個半月至今，交往31年的女友Vicky至今仍無法接受，昨（15日）夜更對本刊透露，媽媽與自己幾乎天天以淚洗面，她說：「我媽媽想兒子（David）啊！」處於悲痛的她至今仍無法接受黃大煒過世，更質疑死因並非心肌梗塞。

黃大煒於2022年夏天因心臟不適緊急送醫，確診為心臟衰竭與心肺功能超載，當時還做了心導管手術，Vicky說：「他（David)絕對不是心肌梗塞，因為那時候做心導管，心臟科醫生跟我一起看影片，說David的血管好滑好順，很通很亮，所以他不可能是梗塞，除非他在夏威夷吃不好，但夏威夷陽光海灘空氣好，怎麼可能會走呢？我現在還是想不通。」

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▲黃大煒五月宣布移居夏威夷並沉潛回到音樂創作初心。（圖／翻攝自Vicky臉書）



無法接受愛人已離世，Vicky更質疑，黃大煒五月委託律師發布公開聲明函，宣布移居夏威夷並沉潛回到音樂創作初心，她說：「David不會發這種公開聲明，我覺得很奇怪。」更指現階段赴夏威夷也沒有任何意義，更傷心說：「他姊姊再怎麼討厭我，我不相信姊姊會故意傷害David，他們應該也很傷心吧，我願意等等看後面是什麼狀況，用祝福的心送David。」

▲無法接受愛人已離世，Vicky質疑黃大煒死因。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）





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