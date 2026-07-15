李星民《鐵拳教育》後又瘦一圈　網憂健康狀況本人親自回應

▲李星民上月出席《鐵拳教育》記者會，瘦了一大圈的模樣已讓眾人驚訝，近日曝光拍攝專訪的畫面曝光，又更瘦了。（左翻攝DAZED korea IG、右翻攝hbtent_official IG）



圖文／鏡週刊

韓國實力派演員李星民近日因暴瘦模樣持續成為話題，上月出席Netflix新劇《鐵拳教育》記者會時，他明顯消瘦的外型已讓媒體與粉絲驚訝，如今《DAZED KOREA》公開8月號拍攝現場畫面，他又再瘦一圈，臉頰更加消瘦、下顎線明顯，讓不少網友直呼「差點認不出來」。

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▲李星民去年演出《血謎拼圖》時仍是大家熟悉的樣子。（翻攝hbtent_official IG)

李星民在《鐵拳教育》記者會亮相時，就因與過往較為厚實的形象不同，引發外界關注。近日《DAZED KOREA》釋出8月號拍攝花絮，李星民穿上中性風格、休閒風打扮展現與以往完全不同的風情，整體輪廓明顯變得更加銳利，消瘦模樣再次掀起討論。不少粉絲留言表示擔心他的健康，不過李星民先前已透露，這次大幅減重是為了作品角色需求。

▲李星民即使穿上中性風格也保有很濃厚的個人魅力。（翻攝DAZES korea IG）

▲李星民為戲減重，敬業態度十足。（翻攝DAZED korea IG）

李星民日前登上YouTube節目《Pinggyego（핑계고）》時提到，自己為了電影《國際市場2》的角色準備，刻意減掉約10公斤，希望更符合角色設定。雖然外型變化讓粉絲一度擔心，但得知原因後，也紛紛讚賞他的敬業態度，為了演出不惜改變多年累積的螢幕形象。

現年57歲的李星民是韓國代表性演技派演員，早年以舞台劇累積演出經驗，之後憑《未生》、《記憶》、《金錢遊戲》等作品受到矚目，近年更以《財閥家的小兒子》飾演陳陽哲會長一角掀起高人氣，電影方面也曾演出《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》等作品。此次為角色減重後再度引發話題，也讓觀眾更加期待他在新作品中的突破演出。

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