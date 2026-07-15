ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《鐵拳》後又瘦一圈！李星民親回應
大S手機寫遺囑無效！律師解惑
馬筱梅爆汪小菲吵架內幕！控隔天醒來失憶
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周子瑜 陳澤杉 錦雯 黃大煒 Vicky 喬許葛里塞提

李星民《鐵拳教育》後又瘦一圈　網憂健康狀況本人親自回應

李星民上月出席《鐵拳教育》記者會，瘦了一大圈的模樣已讓眾人驚訝，近日曝光拍攝專訪的畫面曝光，又更瘦了。（左翻攝DAZED korea IG、右翻攝hbtent_official IG)

▲李星民上月出席《鐵拳教育》記者會，瘦了一大圈的模樣已讓眾人驚訝，近日曝光拍攝專訪的畫面曝光，又更瘦了。（左翻攝DAZED korea IG、右翻攝hbtent_official IG）

圖文／鏡週刊

韓國實力派演員李星民近日因暴瘦模樣持續成為話題，上月出席Netflix新劇《鐵拳教育》記者會時，他明顯消瘦的外型已讓媒體與粉絲驚訝，如今《DAZED KOREA》公開8月號拍攝現場畫面，他又再瘦一圈，臉頰更加消瘦、下顎線明顯，讓不少網友直呼「差點認不出來」。

李星民《鐵拳教育》後又瘦一圈　網憂健康狀況本人親自回應

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李星民去年演出《血謎拼圖》時仍是大家熟悉的樣子。（翻攝hbtent_official IG)

李星民在《鐵拳教育》記者會亮相時，就因與過往較為厚實的形象不同，引發外界關注。近日《DAZED KOREA》釋出8月號拍攝花絮，李星民穿上中性風格、休閒風打扮展現與以往完全不同的風情，整體輪廓明顯變得更加銳利，消瘦模樣再次掀起討論。不少粉絲留言表示擔心他的健康，不過李星民先前已透露，這次大幅減重是為了作品角色需求。

▲李星民即使穿上中性風格也保有很濃厚的個人魅力。（翻攝DAZES korea IG）

▲李星民為戲減重，敬業態度十足。（翻攝DAZED korea IG）

李星民日前登上YouTube節目《Pinggyego（핑계고）》時提到，自己為了電影《國際市場2》的角色準備，刻意減掉約10公斤，希望更符合角色設定。雖然外型變化讓粉絲一度擔心，但得知原因後，也紛紛讚賞他的敬業態度，為了演出不惜改變多年累積的螢幕形象。

現年57歲的李星民是韓國代表性演技派演員，早年以舞台劇累積演出經驗，之後憑《未生》、《記憶》、《金錢遊戲》等作品受到矚目，近年更以《財閥家的小兒子》飾演陳陽哲會長一角掀起高人氣，電影方面也曾演出《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》等作品。此次為角色減重後再度引發話題，也讓觀眾更加期待他在新作品中的突破演出。

更多鏡週刊報導
批佀廣洋霸凌如《鐵拳教育》翻版　高嘉瑜痛揭二次傷害：真正道歉就該退選負責
靈魂拷問一瞬間／劉品言鐵拳教育好棒棒　李雅英飲控破功太放粽
《鐵拳教育》爆紅男星昔年收僅4千5、住貧民窟　出道20年終於翻身！親曝「超慘低谷」是她陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊鐵拳教育李星民

推薦閱讀

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

12小時前

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

7/14 21:43

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

10小時前

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

15小時前

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

9小時前

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

7/14 18:13

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

6小時前

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

7/14 18:54

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

17小時前

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

10小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

7/11 00:15

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

16小時前

熱門影音

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

看更多

【洗到下跪】奴才準備幫貓貓洗澡...下秒牠直跳背上全程超克難XD

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

優格姐姐出院！　「蕁麻疹引發休克險死」曝6徵兆：一定要提高警覺

40分鐘前2

曾入圍金馬、金鐘！資深導演王時政驚傳離世　享壽83歲「最後貼文惹鼻酸」

1小時前93

始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

2小時前20

CORTIS開唱前傳傷兵！　「乾鎬雙手指骨折」公司聲明曝最新傷勢

2小時前54

馬筱梅爆夫妻吵架內幕！　控汪小菲「10秒就打呼」隔天醒來失憶

2小時前3

周麟在家身亡姐姐不捨痛哭　演藝工會出面「後事細節曝光」

2小時前0

吳念真實現能諾！現場「吞下得獎信封」合體兒饒舌BATTLE驚艷全場

3小時前10

當小S女兒備受關注！Elly吐星二代真實心聲　認「曾陷自我懷疑」

5小時前0

黃偉晉首度受邀將軍吼　曝光「台南美食清單」

5小時前25

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光
    12小時前3224
  2. 獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」
    7/14 21:435248
  3. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    10小時前128
  4. Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」
    15小時前147
  5. 林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光
    9小時前183
  6. 第三家日牌回應了！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作「評估後續措施」
    7/14 18:135644
  7. 《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！
    6小時前169
  8. 二伯爸爸首發聲！暖心聲援夫妻倆　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光
    7/14 18:544039
  9. 3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手
    17小時前1820
  10. 影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！
    10小時前227
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合