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台秋祭五週年「卡司創歷年最大規模」　血肉果汁機唱壓軸

記者蔡琛儀／台北報導

「台秋祭 TAICHILL CITY 2026」將於7月18、19日在台中驛鐵道文化園區登場，今年迎來五週年，以「龍馬搖滾家」為主題全面升級，兩天集結91組藝人、16組海外卡司及57組節目內容，創下歷年最大規模。血肉果汁機、怕胖團PAPUN BAND、康士坦的變化球KST等重量級樂團都將登台，血肉果汁機與康士坦的變化球更分別擔任雙日主舞台壓軸。

▲▼台秋祭五週年。（圖／大發展演提供）

▲血肉果汁機參戰台秋祭五週年。（圖／大發展演提供）

身為台中代表性樂團的血肉果汁機，也搶先分享對家鄉音樂祭的期待，笑說：「血肉的Chill是與眾不同的，每每回到台中，一定要獻上台中的代表歌曲。」談及今年主題「龍馬搖滾家」，團員則直率表示：「應該就是我們目前的模樣吧！」展現招牌幽默與搖滾態度。

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除了台灣重量級卡司，今年海外陣容同樣吸睛，共有16組來自日本、香港、泰國及盧森堡等地的音樂人與樂團共襄盛舉，包括香港REVERY、泰國唱作人mindfreakk!、盧森堡MAZ UNIVERZE等接力開唱，另有Paper Jim、Bu$Y、RedTank & Vanta等新世代音樂人，橫跨搖滾、電子、流行及Hip-Hop，展現多元音樂能量。

台秋祭今年也持續打造街頭文化嘉年華，除規劃「踢秋盃」街頭足球賽、台秋陀螺爭霸賽外，Podcast《西北睪固酮》也將攜手西屯純愛組推出限定企劃《新兄弟一組》。此外，五週年限定團序T、運動毛巾、涼感巾及緞面方巾同步亮相，活動將於7月18、19日在台中驛鐵道文化園區登場。

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