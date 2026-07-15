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吳綺莉27年前生下成龍女兒　網傳「被逼做親子鑑定」罕正面回應

記者蔡宜芳／綜合報導

香港女星吳綺莉曾與武打巨星成龍有過一段婚外情，並為男方生下女兒吳卓林。她日前在直播中，針對網友瘋傳她被要求做親子鑑定等傳聞，罕見進行反擊，也大方回應感情現狀。

▲▼吳綺莉生下成龍女兒　傳「被逼做親子鑑定」回應。（圖／翻攝自微博／成龍、吳綺莉Elaine）

▲成龍和吳綺莉的感情風波曾鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自微博／成龍、吳綺莉Elaine）

吳綺莉在直播中語氣無奈，直言雙方既然分開了，不管女方有沒有孩子，「那如果那個女的她決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關係呢？」她認為，每個人做出的決定，都應該要互相尊重，對於突然出現的傳聞，她一連說了三次「真的好無聊」，對外界的指手畫腳顯得不勝其擾。

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▲▼吳綺莉生下成龍女兒　傳「被逼做親子鑑定」回應。（圖／翻攝自微博）

▲吳綺莉否認曾被要求做親子鑑定。（圖／翻攝自微博）

此外，吳綺莉表示，自己最無法忍受的，是網路上竟還出現抹黑她私生活不檢點的言論，「不知道跟了多少個男生睡了個覺了，什麼什麼的，我覺得這真的好過分，有點過了吧。」直指這些虛假指控已經超出她的底線。至於始終單身一事，吳綺莉也正面回應說：「如果要我要結婚，我現在要結婚，我幹嘛？我怕什麼告訴你呢？為什麼？為什麼不能告訴你呢？」強調自己沒有任何事需要隱瞞。

吳綺莉在1999年宣布懷孕，隨後生下女兒吳卓林，並公開證實生父就是成龍。對此，成龍召開記者會坦承外遇，並說出「我犯了全天下男人都會犯的錯」，此後兩人分道揚鑣，成龍並未將吳卓林納入家族財產分配，而吳綺莉則在外界關注下獨自撫養女兒長大。

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吳綺莉成龍吳卓林

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