安海瑟薇43歲喜懷第三胎！自爆「壓線中獎」超震驚　甜蜜告白尪：最大的幸運

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近期可說是事業與家庭雙豐收！現年43歲的她，日前在宣傳名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新片《奧德賽》（The Odyssey）時，挺著明顯的孕肚驚喜亮相。

▲安海瑟薇挺著明顯的孕肚驚喜亮相 。（圖／CFP）

近日她登上脫口秀節目，親口證實這胎其實是夫妻倆計畫好的「壓線中獎」（Buzzer beater），幽默發言笑翻粉絲。不過，她即將上映的新作雖然評價極高，卻也因為選角問題在網路上掀起不小的爭議。

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43歲拚出第三胎！安海瑟薇笑認：我們也很震驚

安海瑟薇與丈夫亞當蘇曼（Adam Shulman）於2012年結婚，兩人目前育有10歲的強納森（Jonathan）和6歲的傑克（Jack）。上個月她突然宣布懷上第三胎，由於她已43歲，讓不少粉絲感到又驚又喜。

▲安海瑟薇43歲升格三寶媽，唯美曬孕肚。（圖／翻攝自Instagram／annehathaway）



本週一，她在《賽斯梅爾深夜秀》（Late Night with Seth Meyers）受訪時，首度談及這份「驚喜」。她笑著承認這一切其實都在計畫中：「我的意思是，我們知道自己在做什麼，但我們也非常震驚竟然真的成功了！我們知道機率，所以我們真的超驚訝事情會發展得這麼順利。」她先前也在Instagram上分享了一段開心抱著孕肚的影片，並配上歌曲〈Baby, I'm Yours〉，正式向大眾公開喜訊。

今年4月，安海瑟薇獲《人物》（People）雜誌評選為「最美麗女人」時，就曾感性表示自己能成為母親非常幸運。「我知道不是每個想當父母的人都能如願，」她當時說道，「我真的覺得自己很幸運，這件事在我身上順利發生了兩次。」她也大讚丈夫亞當是她的「夢幻伴侶」，全力支持她的一切，直言：「能與他共度一生，是我最大的幸運。」

▲安海瑟薇挺孕肚穿高跟鞋 。（圖／CFP）

事業家庭雙豐收！《穿著Prada的惡魔2》大獲成功

除了迎來新生命，安海瑟薇今年的演藝事業也大放異彩。今年5月，她主演的熱門續集電影《穿著Prada的惡魔2》上映後大獲好評，該片更找回了2006年首集的多位經典卡司，包含梅莉史翠普（Meryl Streep）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）與史丹利圖奇（Stanley Tucci）等人，掀起全球影迷滿滿的回憶殺。接下來，安海瑟薇參演的諾蘭巨作《奧德賽》即將上映，依舊讓許多影迷引頸期盼。