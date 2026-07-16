18歲暗戀…10年後重逢！　陸劇男神被對戲女星狂讚「滿滿人夫感」

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記者黃庠棻／台北報導

超甜陸劇《你是遲來的歡喜》由人氣演員魏哲鳴、鄭合惠子領銜主演，劇情講述一段跨越十年的愛情故事，高中時因誤會錯過的「許淮頌（魏哲鳴飾）」與「阮喻（鄭合惠子飾）」，在一場意外官司中再次重逢。

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

在案件推動下、兩人重新靠近，才發現那段暗戀從來不是單方面的獨角戲，這段長達十年的「雙向暗戀」在回憶與相處中悄悄發酵，他們一起面對事業挑戰，互相鼓勵，最終迎來屬於彼此的「遲來的歡喜」。《你是遲來的歡喜》7月17日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台全台首播。

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▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

「戲劇男神」魏哲鳴有著甜寵劇專業戶之稱，更被粉絲們封為人間理想型，這次在《你是遲來的歡喜》化身性格內斂的律師「許淮頌」，他用細膩又默默的方式回應這份暗戀，將青春甜蜜與成熟溫柔完美融合。

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

兩人在訪問中也聊到對彼此角色的看法，魏哲鳴毫不猶豫地稱鄭合惠子是「現代偶像劇中的『白月光』」，大讚其眼神中傳遞出的破碎感與強烈情緒非常動人；鄭合惠子則說魏哲鳴在劇中擁有滿滿的「人夫感」，給人一種無與倫比的安心感與獨特的張力。

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

更幽默地形容彼此都是「米飯系演員」，鄭合惠子解釋「米飯的意思就是非常百搭，跟誰在一起都很舒服、很有化學反應。」她強調，這部劇主打「日常與治癒」，沒有誇張血腥或刻意虐心的情節，是一部非常適合配飯的「下飯甜劇」。

談及劇中最讓人心動的校園暗戀情節，鄭合惠子透露，自己最著迷的是在下雨天，阮喻隔著一堵牆偷聽許淮頌彈鋼琴的畫面，充滿了青澀與溫情。魏哲鳴則認為，最治癒的瞬間是男主角在多年後，透過一本書裡的舊紙條，重新看見女主角當年的善良，那份溫暖宛如照進他痛苦生活中的一道曙光。

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴、鄭合惠子主演。（圖／愛爾達電視提供）

劇中男女主角在十年後重逢，對於這段感情的轉變，兩位演員也有深刻的理解，魏哲鳴表示「18歲的愛情和28歲的愛情肯定是不一樣的。高中時可能單純被外在或優秀所吸引，但成年後的堅定選擇，是因為三觀的共鳴與靈魂的共振。」

鄭合惠子也點頭認同，稱許淮頌與阮喻不僅是愛人，更是彼此的「靈魂伴侶」。《你是遲來的歡喜》7月17日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台全台首播。

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你是遲來的歡喜魏哲鳴鄭合惠子

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