《鬼汙》Apo突破形象剃平頭：少說話最難　Freen不比性感自稱「清湯麵」

記者蕭采薇／綜合報導

勇奪泰國新片票房冠軍、由超人氣泰劇《黑幫少爺愛上我》製作公司驚駭打造的恐怖懸疑愛情新片《鬼汙》，集結《荊棘天堂》Engfa、《黑幫少爺愛上我》Apo、《生死四分鐘》Jes，以及《跳越時空的愛戀》Freen等四大人氣泰星同台飆戲，超強卡司陣容掀起影迷熱烈討論。

▲《鬼汙》Apo為了角色剃平頭，以截然不同的造型示人。（圖／采昌提供）

Apo拋時尚包袱剃平頭！坦言「這件事」最卡關

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人氣男星Apo在《鬼汙》中飾演熱衷茶葉調配的植物學家「阿班」，角色個性細膩沉穩，卻習慣將心事深藏心底。為了徹底化身平凡植物學家，劇組替Apo進行了「去時尚化」改造，而他不僅親自參與鞋款挑選，更毅然決然剃平頭上陣，以截然不同的造型示人，讓粉絲大讚超敬業。

不過相較於外型的改變，Apo坦言真正困難的反而是「少說話」。他表示：「我要一直維持角色狀態，因為同一場戲要拍很多個鏡頭，這對我來說真的很難。角色是個沉默之人，他的想法、內心全都藏在心底，這就好像手機裡面的資料太多時，整支手機會變得很慢、很卡，我就是那樣子的感受。」

▲《鬼汙》Freen在片中走清新路線，甚至自稱是一碗「清湯麵」。（圖／采昌提供）

劇本邊拍邊改！Apo盛讚導演「魔幻時刻」魅力

除了角色挑戰，Apo也透露拍攝期間一直帶著緊張感，因為劇本會隨著拍攝不斷調整與進化。他大讚導演的創作能力：「如果演員演出劇本沒有想到的東西，出現了所謂的『魔幻時刻』，導演就會思考還能加入什麼，讓故事往新的方向發展。」導演不斷打破既有框架，靈活融合喜劇與恐怖元素，讓Apo掛保證觀眾進戲院一定能感受到這部電影的驚喜魅力。

片場太嗨遭導演制止！Freen拒比性感笑喊：我是清湯麵

在片中飾演Apo好友的Jes，這次也將展現更成熟、內斂卻極具爆發力的演技。Jes笑稱，因為自己和Apo、Engfa、Freen年紀相仿，大家在片場很快就打成一片，甚至在拍攝喜劇橋段時瘋狂互相「加碼笑點」，玩到有時候連導演都得親自出面制止。

▲《鬼汙》Jes透露因為大家年紀相近，所以在片場玩瘋到甚至讓導演出面制止。（圖／采昌提供）



另一方面，女星Freen這次也迎來演藝生涯極具挑戰性的角色，細膩展現出純潔外表下的脆弱與內心掙扎。相較於女主角Engfa在片中大秀火辣魅力，當Freen被問到是否會和Engfa「比性感」時，她幽默笑說：「我在片中一點都不火辣啦，完全沒要比性感。」由於她的角色名在泰文有「清水」之意，她更俏皮自稱是「清湯系」代表：「我就是清湯，像一碗冬蔭功清湯麵一樣啦！」逗趣發言讓現場笑翻。