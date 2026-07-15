周麟生前54歲閃婚慘遭戴綠帽　「反送出軌妻170坪別墅」原因藏洋蔥

記者蔡宜芳／綜合報導

資深藝人周麟15日驚傳在住家逝世多日，享壽73歲。他生前相當受異性歡迎，曾在54歲結過婚，沒想到，卻慘遭「戴綠帽」。不過，周麟最終卻瀟灑面對，不但不恨前妻，離婚時，還直接將車、房都送給對方。

▲周麟在54歲時與分開18年的前女友結婚。（圖／翻攝自邰智源臉書、新聞挖挖哇YouTube）

周麟生前曾在節目《新聞挖挖哇》中，大方分享自己被「戴綠帽」的過程。他透露，自己54歲時，與分開18年的前女友重逢，因對方懷孕而決定閃婚，雖然事後孩子不幸流掉，兩人仍照常過日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於周麟當時在台北立法院上班，只有周末才回新竹住家，某個星期二，他臨時起意想給妻子驚喜，特地趕回170幾坪的別墅，沒想到一進門，竟發現女方不在家，且整晚沒回來。這樣的情況接連發生兩、三次，讓他心生警覺，默默聯絡朋友幫忙留意。

▲周麟臨時起意回家，發現妻子徹夜不歸。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

周麟坦言，那段抓姦的日子讓他備感煎熬，經常在工作或吃飯時接到通報，讓他當場恐慌告退、一路狂飆回新竹。但即便如此，他始終沒有採取破門抓姦的方式，他坦言：「我跟到、門踹開，看到兩個人脫光光，這個畫面，一輩子不可能忘記，我不要看這個畫面。」不想直視醜陋畫面的他，最終決定「放過自己」，主動退出這段令人窒息的關係。

周麟的婚姻僅維持了短短三年就宣告終結，當前妻拿出寫好的離婚協議書時，他不僅二話不說大方簽字，更將大別墅與兩台車全部送給對方，自己只帶著7萬元回台北。面對家人的不解，他僅表示：「因為我愛過她，算了，好不好？」而他也透露，在離婚後第三天，接到了前岳母打來致歉的電話，也讓他欣慰自己的付出得到了公道。

▲周麟離婚時，將車、房都送給了前妻。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）