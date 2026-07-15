大自然黑科技！蝦蛄出拳比眨眼快50倍　「水溫直逼太陽表面」超震撼

記者蕭采薇／綜合報導

「人不可貌相」這句話，不僅適用於人類，在動物世界中更是真理！許多野生動物為了在殘酷的大自然中求生存，演化出令人驚嘆的優勢與本能，這些與生俱來的生存絕技，如今更意外成為推動人類科技發展的重要靈感。動物星球頻道全新節目《動物求生高手》，將帶領觀眾一窺這些動物的求生關鍵，揭開大自然不可思議的「黑科技」。

▲《動物求生高手》在蟬形齒指蝦蛄的攻擊範圍內，幾乎所有東西都被摧毀。（圖／動物星球頻道提供）

地表最強拳擊手！蝦蛄出拳水溫飆升直逼太陽

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節目首集以「速度」為主題，揭曉地球上速度最快的20種動物。其中最令人意想不到的主角，莫過於外型毫不起眼的「蟬形齒指蝦蛄」。牠擁有地球上最快、最強的拳擊能力，堪稱動物界的「地表最強拳擊手」。

蝦蛄出拳的速度，比人類眨眼還要快上50倍！這歸功於其特殊的彈性肌肉系統，能在極短時間內儲存並瞬間釋放巨大能量。當牠的錘狀口器向前猛擊時，攻擊範圍內幾乎所有獵物都會被摧毀殆盡；更驚人的是，極快的拳擊速度會導致周圍水溫瞬間飆升，幾乎達到太陽表面的溫度。科學家目前正積極希望複製這套能量釋放機制，期盼未來能廣泛應用於航太工程與防護材料領域。

▲《動物求生高手》蟬形齒指蝦蛄有地球上最快、最強的拳擊能力。（圖／動物星球頻道提供）

角蝰、蜻蜓神乎其技！成搜救機器人與無人機靈感

除了水下霸主，沙漠與空中的超速王者同樣為人類帶來啟發。被列為地球上速度最快蛇類的「角蝰」，擁有獨特的側行移動方式。科學家藉由研究其特殊的移動軌跡，成功打造出能穿越狹窄空間與崎嶇地形的蛇型機器人，未來有望投入城市災難搜救、考古探勘，甚至是外星地形的探測任務。

▲《動物求生高手》科學家研究角蝰的側行移動方式，打造能穿越狹窄空間與崎嶇地形的機器人。（圖／動物星球頻道提供）

在空中，飛行技巧點滿的「蜻蜓」則成為航空學界的完美範本。蜻蜓不僅能朝各個方向靈活飛行，瞬間加速度可達4G，在追捕獵物、急轉彎時更高達9G。牠的四片翅膀能各自獨立運作，讓飛行無死角，這項特性讓牠成為微型無人機或直升機的設計靈感，未來可用於偵測空氣毒素，或是監控農業、工廠與軍事行動。

石蛾化身天然防水膠帶！醫學界跨界搶研究

大自然不僅有極速殺手，還隱藏著頂尖的「建築大師」。另一集節目將焦點轉向自然界的建築能力，其中「石蛾」的築巢技術格外受到科學家關注。石蛾在水下會分泌特殊的絲線，將碎石、小礫石與沙粒完美黏合，宛如大自然原生的「防水膠帶」，打造出兼顧偽裝與保護力的堅固外殼。

▲《動物求生高手》角蝰移動時速可達29公里， 在炙熱的沙漠上橫行無阻。（圖／動物星球頻道提供）

這項強大的水下黏合技術，讓科學界大為振奮，目前正進一步研發並應用於醫療領域，未來有望成為手術修補的利器，或作為輕微骨折固定的醫療黏著材料。更多令人大開眼界的自然界生存法則，請鎖定動物星球頻道《動物求生高手》，即日起每星期三晚間9點全台首播。

▲《動物求生高手》蜻蜓的翅膀結構，成為微型無人機或微型直升機的研究對象。（圖／動物星球頻道提供）