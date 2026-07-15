這慶生太狂！SJ神童、Apink南珠全來了　壽星身份曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「電商女王」、藝人瑪菲司近年持續跨足戲劇、音樂及品牌經營，她參與演出的電影《我的棋王爺爺》獲選為本屆台北電影節閉幕片，瑪菲司也首度以電影演員身分出席映後座談，結束行程後隨即飛往南韓，展開一年一度的生日直播企劃，瘦了一大圈的南韓人氣天團Super Junior成員神童、女團Apink成員金南珠都驚喜現身為她慶生。

▲▼瑪菲司生日，SJ神童和Apink金南珠現身慶生。（圖／菲娛樂文創提供）

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曾與瑪菲司合作單曲〈Martini〉的金南珠，手捧生日蛋糕現身直播，親自為她獻唱生日快樂歌，讓瑪菲司感動不已；之前SJ隊長利特曾登上瑪菲司直播，這次則輪到神童出馬。

神童問瑪菲司，之前去看Super Junior 20週年演唱會怎麼沒有打電話給他？瑪菲司笑回：「怎麼好意思！」接著熱情邀約，等神童下次來台灣，一定要帶他去吃台北最好吃的牛肉麵。身為美食愛好者的神童立刻眼睛一亮，好奇追問：「真的嗎？在哪裡？」沒想到瑪菲司笑著回答：「在我家，我媽媽煮的！」

▲瑪菲司和神童相見歡。（圖／菲娛樂文創提供）

為了迎接神童到來，瑪菲司特地準備了台灣鳳梨酥，以及精心挑選的新款相機送給熱愛攝影的神童，神童笑說：「那下次我跟妳說我喜歡汽車好了。」幽默反應再次逗樂全場。直播結束後，神童也與工作人員一同為瑪菲司慶生，讓她受寵若驚。