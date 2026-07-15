《共感細胞》第一集就親了！金明洙霸氣護姜旻兒：我來當妳經紀人

記者吳睿慈／綜合報導

熱播韓劇《共感細胞》由金明洙主演，他飾演一名過於感性的心理諮商師，然而他在記者會上卻坦承自己現實中其實是相當理性的人，和角色恰恰相反，「第一次看劇本時，我其實完全沒辦法理解這個角色。」每一場戲幾乎都和導演反覆討論，更自爆這部戲是演戲以來讀本最多的一次。

▲金明洙與劇中角色性格差異很大。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《共感細胞》第一集就親了，男、女主角戀愛進度超車。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



《共感細胞》不只設定新穎，男、女主角的戀愛進度更是超展開。首集兩人就因停電意外受困諮商室，患有雨天恐慌症的劉智安（姜旻兒飾演）驚慌失措，車銀煥第一時間衝上前救人，沒想到她昏倒瞬間竟意外吻上對方，讓觀眾直呼：「第一集就親，進度太快了！」最新劇情中，當劉智安遭媒體追逐、甚至差點被黑心經紀公司設局簽約時，車銀煥更是霸氣現身，一句「我來當妳的經紀人」，公然宣告守護到底，也讓兩人的曖昧關係急速升溫！

▲權昭賢重翻4MINUTE日記演出「想被看見」的自己。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



其中飾演智安同團成員「韓伊真」的權昭賢，同樣把自己的真實人生搬進角色，她是女團4MINUTE成員出身，拍攝時，她特地翻出當年活動期間寫下的日記，「打開後，很多情緒一下子全回來了。」她坦言，如今回頭看，終於能理解當時年少的自己，「當時感受到的心情對我入戲很有幫助，那時候因為年紀太小，很多心情其實不知道該怎麼消化。」這些真實經歷，也讓她更能詮釋劇中長期活在隊友光環下、始終渴望被看見的偶像角色。

《共感細胞》現在台灣大哥大MyVideo上架播出，平台暑假同步祭出超強日韓片單，2025年全台票房冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於7月28日上架！此外，人氣動畫《劇場版 關於我轉生變成史萊姆這檔事 蒼海之淚篇》、經典純愛電影《天使之卵：數位修復版》、動畫神作《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》、親子首選《麵包超人電影版：小水滴的英雄！》，以及改編真實事件的日本推理電影《#我要說出真相》，還有《乒乓少女大逆襲》、《本能寺大飯店》等獨家電影，從戀愛、推理、動畫到熱血喜劇，一次滿足暑假所有追片願望。