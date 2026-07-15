何曼希不當李洪基師妹！回台當演員爆紅　鬆口感情現況：公司沒禁愛令

記者蕭采薇／桃園報導

23歲新生代女星何曼希因主演電影《陽光女子合唱團》爆紅。身為桃園八德人的她，今年受邀擔任2026桃園電影節影展大使，並於15日出席啟動記者會。這半年來她不僅戲約、代言不斷，更首度曝光過去曾赴南韓當練習生的經歷，並大方分享目前的感情狀態與心境轉變。

▲何曼希因主演電影《陽光女子合唱團》爆紅，受邀擔任2026桃園電影節影展大使。（圖／記者蕭采薇攝）

曾赴韓當FNC練習生！無緣見李洪基、鄭容和

[廣告]請繼續往下閱讀...

何曼希透露，自己在16歲時曾遠赴南韓FNC娛樂擔任練習生長達一年的時間。她笑說，原本以為進公司可以看得到FTISLAND的李洪基或是CNBLUE的鄭容和等大前輩，沒想到他們都太過忙碌，根本很少進公司。

她表示當時比較常看到女團，例如她就認識Cherry Bullet的前台灣成員粼粼。對於後來從練習生轉變成演員，她直呼這完全是預期之外的事，沒想過跨出第一步嘗試當演員後，會認識導演、簽了公司，甚至拍了電影。

▲何曼希與北影「最佳新演員」擦身而過 。（圖／記者黃克翔攝）



爆紅如坐雲霄飛車！回台當演員鬆口「沒禁愛令」

隨著《陽光女子合唱團》大賣，何曼希的工作量從0瞬間暴增好幾倍，她也確定在第二部電影《無法計算的青春》中擔綱女主角。她形容這段經歷就像是坐雲霄飛車一樣，去到了很多地方。

當被問到現在工作滿檔，是否有空交男友時，何曼希坦言，以前當練習生時有禁愛令，加上自己也沒有心思，雖然現在的公司沒有禁愛令，但她對於感情事並沒有想太多。她直言現在真的沒時間戀愛，一有空閒只想好好沉澱、跟自己相處，休假時常會去散步兩、三個小時來放空自己。

▲《陽光女子合唱團》何曼希代言「桃園電影節」，桃園女兒閃亮回鄉。（圖／桃園電影節提供）



擦身北影新人不覺得可惜！ 期盼挑戰金馬獎

對於日前以《陽光女子合唱團》角逐第28屆台北電影獎「最佳新演員」失利、敗給《左撇子女孩》的馬士媛，何曼希展現了相當成熟的心態。她表示當初得知入圍就很出乎意料，光是入圍就已經很滿足，並不會感到可惜。

她坦言坐在台下時多少有些緊張，但當頒獎人念出馬士媛的名字時，「我反而鬆了一口氣。」面對粉絲在社群上的惋惜，她表示能理解粉絲對支持者的期待，但也希望「大家能抱持健康的想法」。她樂觀認為這都是上天的安排，自己需要學習的地方還很多，並期盼未來能有機會參加年底的金馬獎。

▲何曼希因主演電影《陽光女子合唱團》爆紅，受邀擔任2026桃園電影節影展大使。（圖／記者蕭采薇攝）