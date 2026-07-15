35萬網紅衝去Jennie公司拍片！想「一起喝咖啡」　網罵爆：私生飯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓擁有35.8萬訂閱的YTR「Potato Turtle」以完成人生百項清單打開知名度，她透過人生清單前往世界各國旅遊，怎料，近期的其中一項清單卻引起爭議，她表示自己要跟「Jennie一起喝杯咖啡」，甚至貿然前往Jennie公司蹲點，該行為遭到網友痛罵私生飯，粉絲灌爆她的社群平台炮轟「想見Jennie請你花錢去參加見面會等公開活動」，爭議延燒數日，她在14日正式出面道歉。

▲35萬網紅Potato Turtle衝去Jennie公司拍片，惹怒大批粉絲。（圖／翻攝自Potato Turtle IG）



「Potato Turtle」過去曾經貼出100項人生必完成清單，第85項就是要和偶像Jennie一起喝杯咖啡，怎料，她的方式過於激進，12日竟在社群網站貼出貿然前往Jennie公司的自拍照，同時發出一則影片，內容她表示「去了Jennie姐姐公司送花與信，雖然知道會造成麻煩，但還是抱著害怕的心、鼓起勇氣去了一趟。」

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不僅如此，Potato Turtle上前拜訪時，公司的人還表示「現在Jennie不在」，她則進一步要求「這個可以幫我傳達給Jennie姐姐嗎？信一定要給」，公司方面則回答「知道了」，此文貼出後，馬上引起大批粉絲撻伐「這個行為非常無禮」、「這跟私生飯沒兩樣」。

▲▼35萬Potato Turtle的人生清單其中一項是跟Jennie喝咖啡。（圖／翻攝自Potato Turtle YouTube、IG）



爭議延燒多日，Potato Turtle在14日正式對外道歉，解釋自己正在完成人生百項清單，就像過去追極光般，與Jennie喝咖啡也是其中一項，就算是不可能的事情也想挑戰看看，「我沒有意識到貿然地前往公司，並送上信件和花束的這種行為會被視為私生飯，我原本只是想親手遞交信件，並將這個過程拍成影片，以表達自己的真心，但我採取的方式是錯誤的。」

Potato Turtle強調「我對於粉絲文化太沒常識，以後的行為會更加慎重，對不起」，她承認是自己想法太淺短，很抱歉自己的行為讓大家感到不愉快。