劉德華、張學友都是粉絲　72歲初代玉女歌手近況曝光美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

1970年代憑〈往事只能回味〉紅遍全亞洲的初代玉女歌后尤雅，睽違15年宣布重返台灣開唱，將於10月24日首度登上高雄流行音樂中心舉辦「尤雅往事只能回味」2026經典再現演唱會。出道55年的她累積發行123張專輯，更是張學友、劉德華都曾公開視為偶像的華語樂壇傳奇。

▲尤雅睽違15年返台開唱。（圖／全球音樂經紀提供）

72歲的尤雅如今定居美國，她透露這些年雖長居海外，仍固定一年演出三、四場，也一直收到返台開唱邀約，只是礙於巡演規劃、檔期及場地等因素始終未能成行，直到這次在主辦單位積極邀請下終於敲定。她興奮表示：「真的興奮又期待！距離上次開唱已經是2010年的事，一直期待能和大家見面，尤其是在舞台上。」

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首次在高雄舉辦大型個唱，尤雅也分享有趣巧合，過去2006年、2010年兩次台灣演唱會都碰上世足賽，今年再開唱竟又遇上四年一度FIFA世界盃，讓她笑說「只能說太巧、太有緣分了！」她更自曝其實是隱藏版足球迷，平時除了足球，也熱愛美式足球、棒球、網球、高爾夫等各類運動賽事，光是追比賽就讓生活相當充實。

▲▼尤雅睽違15年返台開唱，10/24首登高流。（圖／全球音樂經紀提供）

談起對高雄的印象，尤雅回憶，小時候曾到高雄演出，當時就愛上當地熱情的人情味及特色小吃，如今再次踏上港都，更驚喜見證高雄蛻變成國際城市。她也預告，演唱會將重新詮釋〈往事只能回味〉、〈在雨中〉、〈等無人〉等經典歌曲，希望帶領歌迷穿越時光，重溫那段純真又浪漫的音樂年代。購票洽KKTIX及全台全家便利商店。