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被影帝狂讚好美…金鐘女配西子灣放風箏意外被撩　曾少宗當眾示愛

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《他的靈魂與他的書店》熱播進入關鍵轉折，男主角曾少宗飾演的「李啟誠醫師」在15日播出的第八集中，迎來生命大變動。曾少宗與實力派演員黃柔閩特地南下高雄參加一場線上讀書會的戲劇宣傳活動，兩位「高雄囡仔」回到故鄉顯得格外興奮，現場更透露不少拍攝期間的趣事。

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

曾少宗身為正宗高雄人，家就住在高醫岡山醫院旁的眷村，這次拍攝《他的靈魂與他的書店》剛好也在高醫岡山醫院取景，但他卻在拍戲期間簡直是現代版大禹「三過家門而不入」為了不脫離角色狀態，都待在劇組安排的住宿。

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▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

現在四十多歲的曾少宗，面對父母年事已高，身為家中老大的他期許自己要成為「家中情感的重量」，拍完戲後他更希望大家邊追劇能邊變得更感恩也更孝順父母。

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

黃柔閩在高雄拍戲期間天天都住家裡，回到高雄宣傳也把父母都帶到現場。在劇中飾演曾少宗母親，她形容自己就像是曾少宗的「白月光」，雖然戲裡戲外都給予曾少宗「溫柔又堅定」的力量，但她看著媽媽說，現實中她的母親可是個「狠角色」。黃柔閩雖然沒結婚生子，卻能演活各種層次的母親「都是跟媽媽學的，她是我的表演老師」。

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

不僅如此，黃柔閩跟影帝莊凱勛第一次合作拍戲，兩人在劇中飾演夫妻，讓黃柔閩印象深刻的一場戲是在西子灣放風箏的戲碼，兩人還鏡頭下聊了超久，竟然意外被「撩」。已經快耳順之年的黃柔閩說「莊凱勛一直稱讚妳好美哦！」被問到演曾少宗媽媽會不會委曲，曾少宗立刻說「下次我們演情人」。

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

隨著劇情推進，曾少宗飾演的李啟誠醫師在第八集經歷了重要的生命轉折，並在尋找靈魂歸處的過程中遇見了十位美麗的靈魂。曾少宗透露導演林志儒認為所有談話都在醫院裡就會很無聊，面對死亡可以輕輕訴說。

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

▲《他的靈魂與他的書店》黃柔閩、曾少宗南下高雄宣傳。（圖／大愛提供）

導演安排曾少宗與派翠克在海邊辯證死亡，特別採用魔幻寫實的手法，安排曾少宗「走到樹林就會遇見父親，走到海邊就走到自己的心靈世界」，打破一般醫療劇沉重的刻板印象。大愛劇《他的靈魂與他的書店》7月6日起週一至週五每晚八點，在大愛頻道與大愛劇場YT頻道同步播出。

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