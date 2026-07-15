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周星馳《功夫女足》狂賣33億！　「諷韓國隊耍奧步」韓網怒了：靠反韓賺錢？

記者蕭采薇／綜合報導

「星爺」周星馳相隔7年再度自編自導的新作《功夫女足》近日上映，結合經典「功夫」與「足球」元素，並找來人氣演員迪麗熱巴、張藝興等人主演，短短幾天中國票房就突破7億人民幣（約台幣33億元）。然而，該片上映後不僅評價兩極，近日更在南韓論壇引發巨大爭議，有南韓網友不滿片中將「作弊球隊」影射為南韓隊，痛批周星馳是「利用反韓來賺錢」。

▲▼周星馳《功夫女足》半天破億　陸主持人看完犀利評「好難看」。（圖／翻攝自微博／電影功夫女足）

▲周星馳《功夫女足》上映後，評價兩極。（圖／翻攝自微博／電影功夫女足）

票房狂飆評價兩極！周星馳哽咽吐心聲：怕讓大家失望

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《功夫女足》打著《少林足球》女版的光環，一上映就備受矚目，吸金能力驚人。不過電影評價呈現兩極化，雖然有周杰倫、孫燕姿等巨星力挺推薦，也有不少影迷大讚「滿滿星爺情懷」，但仍有觀眾批評特效粗糙、AI感太重、笑點刻意；中國主持人林海更直接發文痛批：「星爺，不欠你了。好難看。」認為劇本與演員都不佳，連哏都很老套。

面對外界評價，周星馳日前率領迪麗熱巴、張藝興等主演群出席電影宣傳活動時，罕見在台上哽咽吐露真實心聲。他坦言自己心裡「最怕讓大家失望」，十分憂心自己做得不夠好，會辜負影迷與所有工作人員的期待，一番感性發言感動全場。

▲周星馳出席《功夫女足》映後。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳出席《功夫女足》映後。（圖／翻攝自微博）

「梨花隊」犯規、施展美人計！韓網怒轟影射南韓隊

不過，《功夫女足》的爭議不僅止於電影品質，近日在南韓論壇上更掀起一波「抵制潮」。有南韓網友發文指出，在中國搜尋該片相關新聞時發現，片中有一支名為「梨花隊」（疑似取名自韓國「梨花女子大學」）的海外球隊，在場上不僅頻頻犯規，還使用「美人計」誘惑裁判，使出各種卑劣手段，而這支隊伍正是用來影射南韓足球隊。

該網友進一步指出，中國媒體的報導論調甚至宣稱「現實中的南韓體育隊為了贏球本就不擇手段，電影只是呈現事實」，並在文中牽扯到2002年世界盃的爭議裁判莫雷諾（Byron Moreno），暗指當年南韓花錢買通裁判。

▲周星馳《功夫女足》影射韓國隊黑箱，更一度傳出找宋康昊客串演出。（圖／劇照）

▲周星馳《功夫女足》中的梨花隊奧步盡出，被認為在影射南韓的「梨花女大」。（圖／劇照）

而電影劇情的最終走向，是由會功夫的中國隊對這支「韓國隊」進行了「震撼教育」，讓中國觀眾看了直呼痛快，這讓南韓網友看了相當不是滋味，直言：「這種侮辱韓國體育界的內容令人皺眉。」

網傳曾想找宋康昊演黑哨裁判！　韓網心碎批：太瘋狂

除了劇情影射之外，更指出周星馳原本計畫邀請南韓「國民影帝」宋康昊來客串這名「偏袒南韓隊的黑哨裁判」，但宋康昊在了解其背後的陰險意圖後果斷拒絕。而中國報導卻將此舉吹捧為周星馳「企圖利用南韓國民演員來進行毫不留情的諷刺」。

▲周星馳《功夫女足》影射韓國隊黑箱，更一度傳出找宋康昊客串演出。（圖／翻攝自The qoo）

▲周星馳《功夫女足》影射韓國隊黑箱，更一度傳出找宋康昊客串演出黑哨裁判。（圖／翻攝自微博）

種種針對南韓的負面影射，讓許多原本喜愛周星馳電影的南韓粉絲感到相當錯愕與憤怒。大批南韓網友紛紛在論壇上留言痛批：「沒想到周星馳會變成這樣」、「這是不是太瘋狂了？」、「哇，連周星馳這種級別的人也要靠『反韓』來撈錢嗎？」、「本來有幾部很喜歡的作品，現在看不下去了」，在韓網引發軒然大波。

 

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周星馳星爺功夫女足

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