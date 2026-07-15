邱以太脫到剩四角褲…秀精壯6塊肌　劉育仁演帥警「親爸就是刑警」

記者黃庠棻／台北報導

曾榮獲金馬奇幻影展「觀眾票選六次冠軍」肯定的全新奇幻BL台劇《整個世界，只有你連上了我》，先前於影展搶先播映前4集，便收穫滿滿口碑，搶到票的粉絲都大讚「喜劇節奏掌握極佳，認真辦案也認真談戀愛」、「邱以太狗狗眼演技萌翻全場」、「劉育仁警察制服帥度破表，與邱以太的 CP組合戀愛感滿滿」，現場不少影迷哀嚎「斷在第四集也太痛苦了，期待正式播出！」

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演，將在8月14日開播。（圖／瀚草文創提供）



官方今（15日）釋出主視覺海報與預告，並正式宣布本劇將於8月14日起，每周五晚上7點於全球各大平台同步更新播出。在劇中飾演「林佳凱」的邱以太，這次角色與他私下開朗個性截然不同。

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▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演，將在8月14日開播。（圖／瀚草文創提供）

邱以太坦言佳凱個性比較內向、傻氣，容易受驚嚇，遇到事情還常常想幫忙卻弄巧成拙，由於這部戲帶有許多喜劇成分，抓準喜劇節奏成為最大考驗，邱以太為此做了不少功課，甚至「偷師」經典日劇《到了30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》來抓演員呈現角色的狀態。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演，將在8月14日開播。（圖／瀚草文創提供）

在劇中飾演正直警察吳大緯的劉育仁，現實中父親正是名刑警。為了詮釋角色，他特地向父親請益抓捕犯人的心境，拿槍姿勢、眼神與儀態都參考記憶中爸爸的帥氣模樣。劉育仁興奮表示，這部戲讓他完成了演員夢想清單，爸爸在拍攝前還特別叮嚀他「氣勢很重要，一定要注意安全！」

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演，將在8月14日開播。（圖／瀚草文創提供）



正式預告也大方放送福利，邱以太獻出本劇「最大尺度」，在一場為了救想跳樓的杜苡妮的戲，而當場「開脫」，脫到只剩一件四角內褲，還被劉育仁當成變態現行犯。

▲《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演，將在8月14日開播。（圖／瀚草文創提供）



為此，邱以太開拍前就地狂做伏地挺身，展現精瘦好身材；劉育仁還特地奔到螢幕前「觀摩」，他大笑表示「這段實在太荒謬了，真的很想看以太到底會怎麼脫！」

導演游智涵特別補充這場天台脫衣戲的溫暖幕後，透露「當天拍攝時剛好寒流來襲，看著以太在天台上一直脫到只剩四角褲，仍一遍又一遍演，敬業精神令人佩服」而只要導演一喊卡，在一旁觀摩的育仁就會立刻貼心地拿著大衣快步衝上前幫忙披上，戲外舉動超級暖心。