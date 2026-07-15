Lulu突襲《型男大主廚》搶主持！　曾國城傻眼喊「節目難做到來借鍋碗瓢盆」

記者葉文正／台北報導

《完全娛樂》30週年全新改版話題不斷，主持人Lulu（黃路梓茵）與製作人小奕日前更突襲《型男大主廚》，原本是來宣傳《完全娛樂》，沒想到兩人一開場就反客為主，直接把《型男大主廚》原班人馬帶進《完全娛樂》棚內開場，讓曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承當場愣住，爭搶主持棒，現場笑聲不斷。

▲Lulu搶型男大主廚的主持棒。（圖／三立提供）

一登場，Lulu便一本正經對著鏡頭說：「各位觀眾朋友晚安，歡迎收看《完全娛樂》，我是主持人Lulu，這是製作人小奕。」接著還煞有其事詢問今天主題，小奕立刻接哏：「今天是《型男大主廚》主持人來當來賓。」

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▲Lulu(中)搶型男大主廚的主持棒。（圖／三立提供）

兩人隨即熱情歡迎曾國城、卓文萱、詹姆士及吳秉承蒞臨《完全娛樂》，讓四位主持人哭笑不得。由於《完全娛樂》攝影棚就在《型男大主廚》隔壁，Lulu更開玩笑透露，未來節目也要做料理單元，「直接來隔壁拿就好，圍裙、料理台、鍋碗瓢盆都直接拿很方便。」

詹姆士笑虧：「現在製作費有這麼不夠嗎？」Lulu則大方承認：「哥，你看出來了，連製作人都要出來宣傳。」曾國城也好奇Lulu睽違10年重返節目的心情。Lulu自嘲表示：「10年前主持《完全娛樂》，後來被炒魷魚；去主持《綜藝大熱門》，後來也被炒魷魚。」曾國城立刻神接：「所以妳的專長就是炒魷魚。」Lulu趕緊糾正：「不是，是被炒魷魚啦！」笑翻全場。

被問到私下廚藝如何時， LuLu坦言，平常只要沒有工作，偶爾就會心血來潮下廚，不過她笑說自己走的是「家常路線」，最拿手的都是基本款料理，像是炒青菜、煎荷包蛋、麻油煎蛋、蛋花湯、玉米濃湯，偶爾再煎個鮭魚，「都是沒有什麼技術性的料理啦！」雖然菜色樸實，但LuLu對自己的廚藝卻相當有信心，還毫不猶豫地大方替自己打了滿分100分。她笑說：「因為我一直在進步啊！」從以前連食物都煮不熟，到現在不但火候掌握得越來越好，調味也越來越有心得，就連泡麵都煮得很有學問。

LuLu得意分享，自己煮的泡麵不但麵條Q彈不軟爛，連蛋都能控制在剛剛好的半熟狀態，對自己的「泡麵功力」相當滿意。談到信心來源，LuLu笑說，最大的原因就是老公陳漢典從來不挑食，每次吃完都會大讚「很好吃」，讓她越煮越有成就感。

不只另一半捧場，LuLu還透露，自己最近多了一位超級忠實的小粉絲，就是8歲的小朋友「菈菈」，她們因為合作實境節目而結緣。她笑說，每次菈菈來家裡，都指定要吃她煮的飯，讓她忍不住越煮越起勁。LuLu最後笑說：「我身邊最好的朋友菈菈跟我老公都說很好吃，所以我就覺得，我的廚藝應該就是100分吧！」一番逗趣發言，也展現她私下充滿生活感的一面。