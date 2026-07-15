蔡黃汝驚爆健康亮紅燈！身體機能失常「每日服藥」　鬆口阿璞11年婚嫁進度

記者孟育民／台北報導

中視外景綜藝《飢餓遊戲》日前邀請搖滾天團八三夭首度挑戰外景實境節目，主唱阿璞與「豆花妹」蔡黃汝愛情長跑11年破天荒合體，播出後掀起熱烈討論。節目今（15日）前往苗栗錄影並開放媒體探班，主持群接受聯訪時，蔡黃汝除了感謝阿璞義氣相挺知情，也罕見透露自己日前健康亮紅燈，目前仍需持續服藥調養。

▲ 阿璞日前現身《飢餓遊戲》，大方放閃蔡黃汝。（圖／中視提供）

提到八三夭全員難得登上外景節目，蔡黃汝滿懷感謝地說，團員平時不是忙著巡演，就是待在練團室，因此特別珍惜他們願意撥出時間參與錄影，「真的很謝謝他們，把這麼珍貴的時間留給我們。」如今感情穩定，也不排斥公開放閃，被關注兩人婚事，蔡黃汝則直率表示，不希望因為外界期待而改變自己的步調。「很多人會覺得到了某個年紀就應該結婚、應該做什麼，但我不是這樣想。」

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她笑說自己個性有點反骨，「為什麼我要因為別人的一句話去決定我的人生？如果最後過得不快樂，要負責的是我，不是那些說話的人。」她強調，人生終究是自己的，只要忠於內心、過得開心，就是最重要的事。

▲蔡黃汝透露婚事進度。（圖／中視提供）

談及近況，她透露，下半年仍有戲劇工作安排，不過前陣子因身體不適就醫檢查，才發現身體機能出現異常，目前仍持續透過藥物控制、調養身體。她坦言，《飢餓遊戲》的錄影環境對女藝人來說並不輕鬆，長時間挨餓、奔波都是挑戰，但因為主持群感情深厚，彼此照應，讓她更有力量撐下去，「大家都會互相保護，所以再辛苦也只是那一兩天，我很珍惜這樣的工作氛圍。」

▲蔡黃汝提及身體狀況。（圖／記者孟育民攝）



經歷這次健康狀況後，蔡黃汝也重新調整生活步調。她坦言，過去總是不斷替未來做打算，反而忽略了身體發出的警訊，如今學會把重心放回當下，「以前一直想著下一步、未來要怎麼樣，現在比較想把每一步走好，把眼前的事情做好就夠。