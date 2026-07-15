翁倩玉會第一個通告找陳美鳳！　20多年「養生秘訣」終於公開

記者葉文正／台北報導

民視《美鳳有約》昨日錄影，主持人陳美鳳直呼「錄影現場整個被幸福包圍了」，「永遠的旅日巨星」翁倩玉Judy姐來上節目，第一個電視通告來到《美鳳有約》，陳美鳳笑說不僅是製作單位工作人員，連參加錄影的藝人林佳儀，一看到翁倩玉整個人像雀躍的小鳥，在旁邊等著巨星梳妝好要拍合照，梳化妝間成為「粉絲見面會」，翁倩玉的巨星風采魅力無法擋，讓藝人與工作人員瞬間變成小粉絲。

▲翁倩玉Judy姐來上節目，第一個電視通告給《美鳳有約》的陳美鳳。（圖／民視提供）

陳美鳳說：「Judy姐真的風采依舊，整個人氣色皮膚狀態好到發亮，私下幽默風趣又親切，節目上她大方分享了維持20多年的『氣功養生』祕訣，讓我在旁邊聽得都想立刻跟著練」，一連趕著記者會、節目通告四場活動的翁倩玉，絲毫沒有疲憊，講話都是溫柔細緻對待旁邊的人。

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▲翁倩玉宣傳演唱會。（圖／民視提供）

翁倩玉一到攝影棚，敬業的她馬上拿出準備的服裝詢問是否適合？貼心女神陳美鳳一看到翁倩玉的服裝，突然大喊：「我去換衣服」，受訪時才知道，原來是兩位女神都選桃紅色上衣意外撞色，直率陳美鳳笑說服裝師都有多準備，馬上換一套沒問題，後台可愛的互動也讓大家印象深刻。

▲兩人交換養生秘訣。（圖／民視提供）

這次翁倩玉為了宣傳她極具紀念意義「陽光般的出道60週年演唱會」8/29、30在台北，這次11/28還有到台中中興大學惠蓀堂，要讓喜愛她的粉絲近距離感受到她溫暖、陽光般的巨星魅力。