視網膜日本帶狗修行房租每月十萬　聞千千受委曲不忍回應了

記者葉文正／台北報導

公視台語台節目《前輩借過一下》今（15日）舉行記者會，主持人視網膜分享近來旅居日本的生活近況。他透露，自己目前大多時間定居日本，只有錄影時才會飛回台灣，連愛犬「柚子」也一起帶去生活。雖然他平常不吃和牛、海鮮等高價料理，但日本整體生活開銷仍讓他相當有感，坦言現階段每月花費約是台灣的兩倍，光房租就高達台幣10萬元。





▲公視台語台前輩借過一下記者會，主持人視網膜 。（圖／記者黃克翔攝）

視網膜表示，自己已在日本生活約三個月，目前持打工度假簽證停留，預計待到明年春夏才會回台灣。他透露，這次赴日除了體驗生活，也與工作安排有關，「因為《前輩借過一下》希望讓更多用台語表達的新秀、新星被看見，我比較像是推進器，幫忙讓後輩有機會被大家認識。」他也提到，自己平時在家都使用台語溝通，過去拍攝網路影片時，大多也以台語演出，不過若要百分之百全程使用台語，仍多少有些障礙。

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▲視網膜與杜詩梅(左)及鍾欣凌 。（圖／記者黃克翔攝）

談起在日本的居住情況，視網膜表示目前是租屋，住處約23坪，租金則由他與室友共同分擔。他笑說室友經濟條件不錯，因此多少減輕壓力。不過，整體生活成本仍相當驚人，「日本真的很貴，光房租就10萬元台幣左右。」再加上家具必須重新添購、日常外食費偏高，估算每月總支出接近20萬元台幣，而台灣的房貸也仍持續繳納中。

他也分享在日本生活遇到的不便，坦言自己其實非常想念台灣。「很多東西在日本不好買，像飲料就很不方便，叫外送一杯飲料可能就要兩百元台幣。」後來他索性自己買養樂多搭配綠茶調飲料，多少節省開銷。他表示，住了三個月後，更加確定自己未來不會想在日本置產，「還是會想念很多台灣的東西。」

此外，視網膜帶著愛犬柚子一起旅居日本，也面臨租屋限制。他提到，多數日本租屋規定只能飼養10公斤以下犬隻，「只要能抱得起來基本上就沒問題。」至於回台工作期間，柚子則會交由室友與朋友幫忙照顧。

近期網紅圈話題不斷，被問及《請世界吃桌》主持人由隋棠取代千千，以及蔡阿嘎與二伯等相關爭議時，視網膜則低調回應。他表示，自己並未特別私下詢問千千，但有看到對方直播，「她的表情很真摯，我覺得她不可能是被施壓的。」至於其他網紅事件，他則表示沒有特別評論。