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青春回憶殺！西城男孩歡慶25週年　生涯規模最大世巡「高雄巨蛋」登場

記者蕭采薇／台北報導

「21世紀最暢銷男團」、情歌霸主天團西城男孩（Westlife）成軍25週年，再度掀起全球搶票熱潮！官方正式宣布，將帶著全新巡演《WESTLIFE 25: THE ANNIVERSARY WORLD TOUR》重返台灣，預計於2027年1月30日重磅降臨高雄巨蛋。

▲西城男孩（Westlife）歡慶25週年，最大規模世巡在高。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲西城男孩（Westlife）歡慶25週年，最大規模世巡在高雄。（圖／Live Nation Taiwan提供）

這次巡演自歐洲開跑以來，場場好評秒殺完售，堪稱是他們「生涯規模最大的巡演」，如今終於正式登陸亞洲，準備帶領台灣歌迷重溫無數青春回憶。

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生涯最大規模巡演！經典金曲保證唱好唱滿

為了紀念成軍25週年，西城男孩特別打造歷來規模最大的世界巡演，象徵全新里程碑。由尼基（Nicky Byrne）、奇恩（Kian Egan）、尚恩（Shane Filan）領軍的團隊，將一路跨越歐洲、美洲、亞洲及大洋洲，預計造訪超過40座城市。成員尼基興奮地表示：「這是我們生涯規模最大的秀，而且還在持續增加中，慶祝25週年！」

這場25週年演出將完整呈現Westlife的輝煌音樂旅程，從〈My Love〉、〈Uptown Girl〉到〈Flying Without Wings〉等膾炙人口的代表作，都會在這場經典盛宴中完美重現。西城男孩也暖心告白：「能透過這次世界巡演一起慶祝這個重要時刻，對我們而言意義非凡。我們由衷感謝大家一路以來的熱烈支持，迫不及待在巡演途中與大家見面，一起迎接屬於Westlife的下一個篇章。」

▲西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲西城男孩歡慶25週年，先前就在高雄揭開序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

締造多項世界紀錄！14首冠軍單曲僅次披頭四

成軍25年來，西城男孩以細膩動人的和聲與溫柔的紳士浪漫形象，打造無數經典情歌，早已成為全球流行音樂史上最具代表性的男子團體之一。他們至今締造了驚人的歷史紀錄，不僅累積全球超過5,500萬張唱片銷量、擁有四項世界金氏紀錄、音樂串流更突破30億次收聽天量。

此外，他們共締造了14首英國冠軍單曲，這項驚人紀錄是僅次於貓王（Elvis Presley）與披頭四（The Beatles）的超強成績。自2019年重組以來，西城男孩已於30個國家完成超過200場演出，售出逾600萬張演唱會門票，再次證明他們歷久不衰的超高人氣與無敵舞台魅力。

▲Westlife西城男孩連續三晚惹哭粉絲。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲西城男孩先前在北流連續三晚開唱，回憶殺惹哭粉絲。（圖／Live Nation Taiwan提供）

搶票時間看這邊！21日會員先開搶

《WESTLIFE 25: THE ANNIVERSARY WORLD TOUR》7月21日中午12點Live Nation會員可獲搶先購票機會，即刻起就能免費加入會員。7月22日中午12點拓元售票系統全面開賣，玉山及星展萬事達卡可享卡友預售，台灣大哥大、MyVideo會員可享品牌專屬購票專區購票，獲得最佳席次的票券。

 

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