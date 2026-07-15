ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「電競之神」T1 FAKER加盟推理秀
音樂節影射台灣團「多P排泄物」道歉了
峮峮交代邊荷律「小心王仁甫」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周子瑜 陳澤杉 錦雯 黃大煒 Vicky 喬許葛里塞提

周興哲《歌手》淘汰「腦袋直接空白」：全世界都不愛我沒關係

記者蔡琛儀／台北報導

電影《蜘蛛人：重生日》片尾曲〈All For You〉請到周興哲譜曲並演唱，今（15日）於大巨蛋秀泰影城舉辦單曲發佈記者會，而他記者會結束後，隨即要飛往長沙參加《歌手2026》突圍賽，他一個月前慘遭淘汰，周興哲笑說：「唱跳是蠻好玩的，畢竟我在那集之前都是唱慢歌，想說大家是不是對慢歌還好，就換快歌，沒想到一換就被淘汰了。」

▲▼周興哲《All For You》【蜘蛛人: 重生日】電影片尾曲單曲發佈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲周興哲為《蜘蛛人: 重生日》電影創作並獻唱片尾曲。（圖／記者湯興漢攝）

周興哲坦言，當下比賽時全場氣氛超炸，以為穩了，一聽到確認淘汰當場腦袋一片空白，「可能那五分鐘就覺得，全世界都不愛我沒關係。」老婆趙岱新還安慰他：「你是最棒的，不要想太多！」但他後來轉念，因為當初為了參加節目，足足一個月不在家，被淘汰後多了許多家庭時間，所以不覺得可惜，「不會遺憾，那場很炸，整個氛圍是很開心的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而周興哲被淘汰時，相當欣賞他的天后那英遺憾不已，談到那英，周興哲忍不住模仿起來：「她跟我說：『周興哲，你身材真好！』」也直言很感謝那英在節目上的照顧，「她就是覺得我是最棒、最好的。」這次再重返《歌手》舞台，周興哲說已經調適的很好，畢竟已歷經過淘汰：「這次只希望不要被淘汰、繼續拼，再拼一波看看。」但應該不會再挑戰唱跳。

談起新歌〈All For You〉的創作概念，周興哲表示，這首歌試圖將蜘蛛人不得不被世界遺忘的悲劇，轉化為一首獻給「成全者」的孤獨史詩，歌曲描寫一個人即使承受失去與遺忘，仍選擇默默守護最重要的人，將撕心裂肺的克制，昇華為守護摯愛的承諾。

▲▼周興哲《All For You》【蜘蛛人: 重生日】電影片尾曲單曲發佈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲周興哲與蜘蛛人相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

周興哲坦言小時候就很喜歡看超級英雄相關電影，像是蜘蛛人、鋼鐵人，也會幻想自己是超級英雄，最想要擁有的超能力是能在天空中自由飛翔，他本來想買1:1的蜘蛛人公仔，但又怕半夜被嚇到因此作罷。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周興哲

推薦閱讀

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

7小時前

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

21小時前

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

10小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

5小時前

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

4小時前

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

7/14 18:13

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

23小時前

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

12小時前

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

1小時前

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

5小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

7/11 00:15

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

11小時前

熱門影音

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

看更多

【重啟伊朗封鎖】美軍首度曝光水面無人機攻擊畫面

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

黃偉晉首度受邀將軍吼　曝光「台南美食清單」

16分鐘前0

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

20分鐘前0

吳綺莉27年前生下成龍女兒　網傳「被逼做親子鑑定」罕正面回應

36分鐘前0

《共感細胞》第一集就親了！金明洙霸氣護姜旻兒：我來當妳經紀人

46分鐘前0

這慶生太狂！SJ神童、Apink南珠全來了　壽星身份曝光

47分鐘前0

獨／周麟突去世金友莊震驚　「跟高凌風交情好到住在同社區」

47分鐘前0

被影帝狂讚好美…金鐘女配西子灣放風箏意外被撩　曾少宗當眾示愛

49分鐘前30

大S手機寫遺囑無效！一票人問「為何這麼死板？」　律師解惑

51分鐘前0

安海瑟薇43歲喜懷第三胎！自爆「壓線中獎」超震驚　甜蜜告白尪：最大的幸運

1小時前1

周麟生前54歲閃婚慘遭戴綠帽　「反送出軌妻170坪別墅」原因藏洋蔥

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光
    7小時前3020
  2. 獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」
    21小時前5247
  3. Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」
    10小時前147
  4. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    5小時前128
  5. 林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光
    4小時前183
  6. 第三家日牌回應了！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作「評估後續措施」
    7/14 18:135644
  7. 二伯爸爸首發聲！暖心聲援夫妻倆　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光
    23小時前4039
  8. 3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手
    12小時前1820
  9. 《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！
    1小時前165
  10. 影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！
    5小時前226
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合