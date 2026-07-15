周興哲《歌手》淘汰「腦袋直接空白」：全世界都不愛我沒關係

記者蔡琛儀／台北報導

電影《蜘蛛人：重生日》片尾曲〈All For You〉請到周興哲譜曲並演唱，今（15日）於大巨蛋秀泰影城舉辦單曲發佈記者會，而他記者會結束後，隨即要飛往長沙參加《歌手2026》突圍賽，他一個月前慘遭淘汰，周興哲笑說：「唱跳是蠻好玩的，畢竟我在那集之前都是唱慢歌，想說大家是不是對慢歌還好，就換快歌，沒想到一換就被淘汰了。」

▲周興哲為《蜘蛛人: 重生日》電影創作並獻唱片尾曲。（圖／記者湯興漢攝）

周興哲坦言，當下比賽時全場氣氛超炸，以為穩了，一聽到確認淘汰當場腦袋一片空白，「可能那五分鐘就覺得，全世界都不愛我沒關係。」老婆趙岱新還安慰他：「你是最棒的，不要想太多！」但他後來轉念，因為當初為了參加節目，足足一個月不在家，被淘汰後多了許多家庭時間，所以不覺得可惜，「不會遺憾，那場很炸，整個氛圍是很開心的。」

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而周興哲被淘汰時，相當欣賞他的天后那英遺憾不已，談到那英，周興哲忍不住模仿起來：「她跟我說：『周興哲，你身材真好！』」也直言很感謝那英在節目上的照顧，「她就是覺得我是最棒、最好的。」這次再重返《歌手》舞台，周興哲說已經調適的很好，畢竟已歷經過淘汰：「這次只希望不要被淘汰、繼續拼，再拼一波看看。」但應該不會再挑戰唱跳。

談起新歌〈All For You〉的創作概念，周興哲表示，這首歌試圖將蜘蛛人不得不被世界遺忘的悲劇，轉化為一首獻給「成全者」的孤獨史詩，歌曲描寫一個人即使承受失去與遺忘，仍選擇默默守護最重要的人，將撕心裂肺的克制，昇華為守護摯愛的承諾。

▲周興哲與蜘蛛人相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

周興哲坦言小時候就很喜歡看超級英雄相關電影，像是蜘蛛人、鋼鐵人，也會幻想自己是超級英雄，最想要擁有的超能力是能在天空中自由飛翔，他本來想買1:1的蜘蛛人公仔，但又怕半夜被嚇到因此作罷。