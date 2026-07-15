新戲為朱軒洋落淚蘇慧倫不爽？　鍾欣凌直言「嚴藝文死了都要瞑目」

記者葉文正／台北報導

嚴藝文執導的新戲《欠妳的那場婚禮》近期播出後話題不斷，因演員朱軒洋先前陷入緋聞風波，為避免模糊作品焦點，上檔前所有宣傳活動皆未出席。不過根據週刊報導，日前劇組舉辦記者會時，嚴藝文在被問及朱軒洋相關問題時一度情緒潰堤落淚，引發外界關注，也讓焦點意外偏離戲劇內容。報導更指出，此舉疑似讓女主角蘇慧倫方面感到不受尊重，其經紀人也向劇組表達不滿。

▲公視台語台新節目，杜詩梅(左起)、視網膜與鍾欣凌同台 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，嚴藝文好友鍾欣凌今（15日）出席公視台語台節目《前輩借過一下》記者會時，首度針對此事發聲。她表示，外界可能因嚴藝文在記者會上的情緒反應，誤以為焦點全落在導演與朱軒洋身上，進而造成誤解，但她認為嚴藝文本身是一位非常重視演員的導演，「她是很愛每一個演員的人，可以把每個演員搞到瘋掉、崩潰，但也是因為她對作品要求很高。」

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▲ 《小姐不熙娣》之前也邀蘇慧倫與嚴藝文導演，暢談拍戲背後的酸甜苦辣 。（圖／東森綜合台提供）

談到蘇慧倫在劇中的表現，鍾欣凌也給予高度肯定。她透露自己過去就是蘇慧倫的粉絲，這次看到對方在戲中的演出感到非常驚艷，「這麼棒的女生，在這部戲演得那麼好，我非常驚訝。」她更以玩笑口吻表示，「嚴藝文應該死了都會瞑目」，顯見對好友作品成果相當認同。

▲視網膜開新節目 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，近期陳意涵在台北電影獎頒獎典禮上因忘詞引發討論，甚至遭部分網友批評。對此，鍾欣凌也出面替好友緩頰。她表示，陳意涵私下本來就是個性大喇喇、帶點迷糊的人，遇到艱深專有名詞時特別容易緊張，「當大家一直告訴她不能講錯時，她反而更容易出錯。」鍾欣凌透露，陳意涵其實私下非常認真準備，「她在台下真的一直背台詞，可能連她自己都被嚇壞了。」