施南生為徐克「終生放棄生育」！他離婚秒和新歡生子　向太心疼：戀愛腦

記者田暐瑋／綜合報導

香港資深電影製作人、名導徐克前妻施南生13日病逝，享壽75歲。她不僅是香港影壇的重要幕後推手，也是蔡康永踏入電視圈的伯樂。向太陳嵐和施南生是閨中密友，形容對方是「典型的戀愛腦」，為愛接受徐克要求當「頂客族」，甘願放棄成為母親，但徐克卻不斷傳出緋聞，她也選擇包容與支持。

向太陳嵐在直播中追憶老友施南生，直言她是「典型的戀愛腦」，類比自己對向華強的深情，透露施南生與徐克相識於1978年，當時徐克尚為無名導演，而施南生已是電視台高管，兩人於1984年共同創立電影工作室，施南生全力支持徐克的導演夢，負責融資、發行及宣傳等幕後事務。

▲施南生、徐克。（圖／CFP）

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這段長達36年的感情中，施南生答應徐克當「頂客族」的要求，即便最終婚姻破裂，徐克違背承諾與新歡生育子女，施南生也從未撕破臉，始終保持體面，感慨施南生通透又深情，一輩子都在包容、照顧像長不大的孩子一般的徐克，為愛默默奉獻一生，讓人無比心疼與惋惜。

林青霞稱施南生是「百分百癡情女子」，將生命獻給心中才子徐克，金庸則評價她是「唯一對老公意亂情迷的妻子」，網友也感慨徐克最終和小30歲助理相戀生子，施南生則一生無兒無女。