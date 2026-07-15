「電競之神」T1 FAKER加盟推理秀！　網看傻：到底何時拍的？

記者張筱涵／綜合報導

韓國Disney+ 15日宣布，全新AI推理實境綜藝《Murder Club（머더클럽）》將於29日上線，預告片曝光後可見《英雄聯盟》傳奇選手FAKER（李相赫）竟然也是其中一員，讓許多網友驚呼：「FAKER怎麼會出現在這裡？」

▲FAKER出現在《Murder Club》讓許多人都嚇了一跳。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）



首次固定出演綜藝 化身殺人懸疑案嫌疑犯

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《Murder Club》是一檔結合AI技術的推理綜藝，每集都會設定不同時代與場景，從棒球場、朝鮮時代到監獄等空間，所有來賓都將化身懸疑命案的嫌疑犯，在謊言、推理與心理戰中找出真正的兇手。

節目最大特色是透過AI重現命案情節，讓來賓彷彿親身進入案件之中，打造有別於傳統推理節目的沉浸式體驗。官方公開的預告中，平時總是冷靜沉著的FAKER，也罕見露出錯愕、困惑的神情，讓粉絲更加期待這位「電競之神」在綜藝中的全新面貌。

豪華卡司曝光 最強跨界組合同場較勁

除了FAKER之外，《Murder Club》還集結多位韓國各領域代表人物，包括旅遊YouTuber Pani Bottle、前公務員網紅「忠州市長（충주맨）」金善泰、搞笑藝人崔洋洛、嚴智允、演員申成祿、東方神起最強昌珉、TXT成員杋圭、職棒球星金賢洙，以及《黑白大廚：料理階級大戰》主廚朴柱成等人，共同展開燒腦推理對決。

節目組表示，所有來賓都將運用各自擅長的判斷力、推理能力與口才，在無法預測的心理戰中競逐，究竟誰能找出真正的兇手，也成為節目最大看點。

▲《Murder Club》陣容華麗。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）



13年來首度固定上綜藝 粉絲全看傻

FAKER自2013年加入T1以來，13年間始終站在《英雄聯盟》職業賽場第一線，至今已締造最年輕冠軍、最年長冠軍、世界賽最多冠軍等多項紀錄，更在去年率領T1完成世界大賽（World Championship）六冠及史無前例三連霸壯舉，因此被粉絲封為「大相赫」、「神相赫」。

今年初，FAKER也因對韓國電競發展的貢獻，獲頒韓國最高等級體育勳章「青龍章」，成為繼馬拉松名將孫基禎、花式滑冰女王金妍兒、足球明星孫興慜等人後，再度獲此殊榮的體壇代表人物。

網友驚呼：工作這麼滿還能維持巔峰狀態

消息曝光後，韓國論壇瞬間掀起熱議，不少人最驚訝的不是FAKER上綜藝，而是完全不知道節目到底是什麼時候錄製。

網友紛紛留言：「FAKER到底什麼時候拍的？」、「他到底把一天切成幾個時段在用？」、「行程滿成這樣，竟然還能維持世界頂尖實力」、「真的太忙了，外務這麼多，遊戲還是打得這麼好，根本是鐵人。」還有人笑說：「拍了這種節目，狀態居然還這麼好，真的太誇張了。」

《Murder Club》將於7月29日在Disney+正式上線，這也是FAKER職業生涯首度固定出演綜藝節目，讓粉絲相當期待能看見「電競之神」不同於賽場上的另一面。