來台灣像走廚房！鄭容和一年內4度訪台　8月個人見面會登TICC

記者吳睿慈／台北報導

才剛和台灣粉絲說再見，鄭容和8月又要回來了！人氣樂團CNBLUE成員鄭容和將於8月15日在TICC台北國際會議中心舉辦《2026 JUNG YONG HWA FAN MEETING SAME LIGHT: U&I IN TAIPEI》。繼3月個人演唱會、5月大巨蛋球賽嘉賓、6月隨CNBLUE登上高雄流行音樂中心後，他將於8月再度來台，也是今年第四度與台灣BOICE見面。

▲鄭容和四度訪台，8月個人見面會登TICC。（圖／翻攝自鄭容和IG）



鄭容和近期剛完成2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’歐洲站演出，這不僅是CNBLUE出道以來首度展開歐洲巡演，也是相隔約14年再次於當地舉辦專場演唱會，而他們1月自首爾揭開序幕的《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR “3LOGY”》共巡迴19座城市，巡演期間他也透過Instagram分享自拍、後台花絮及美食照片，分享巡演日常。

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▲鄭容和8月以個人見面會形式登TICC。（圖／和協整合行銷提供）



結束歐洲巡演後，鄭容和隨即返回日本，並與CNBLUE參與《FNC BAND KINGDOM 2026》，同時和FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn及AxMxP等FNC旗下樂團輪番演出，完成日本演出後，他確定將於8月15日再度來台，以粉絲見面會形式和台灣BOICE見面。

《2026 JUNG YONG HWA FAN MEETING SAME LIGHT: U&I IN TAIPEI》將於8月15日在TICC台北國際會議中心舉行，見面會門票分為6880元、5980元、4980元、3980元、3380元，購票請洽年代售票系統，更多活動及售票資訊，請鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群公告。