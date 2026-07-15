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何潤東執導魅力太強！女星親睹「帥氣走位」被電翻　曹佑寧當眾開撩

記者黃庠棻／台北報導

TVBS、新傳媒原創劇集《對你心動的預言》自四月開拍，全劇於高雄取景，歷經79天拍攝，日前正式殺青。14日導演何潤東率Aokbab茱蒂蒙、曹佑寧、陳孝萱、吳子霏、邱偲琹等演員與幕後團隊齊聚，共同慶祝殺青。

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

何潤東提到自己最怕聽到「殺青」兩字，笑說「今天看到大家都在，感覺可以再拍一場戲。很喜歡跟大家一起創作，可以的話，好想再拍一年喔！」言談間流露出對劇組與作品的濃厚情感。

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▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

首次來台拍戲的Aokbab茱蒂蒙坦言，雖然拍攝時間緊迫，但很捨不得這麼快殺青，她也感謝導演何潤東一路以來的引導「Peter帶給我很多意想不到的表演方式，幫助我突破自己的極限，對我來說收穫非常大。」

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

詮釋籃球高手的曹佑寧表示，殺青至今仍有些不真實，直到看到大家、再看見殺青影片，所有回憶瞬間湧上心頭，接著真摯向導演喊話「辛苦了，導演，我愛你！」真情流露讓何潤東秒回「好啦！雖然我結婚，但ok啦！」

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

陳孝萱則大讚何潤東拍戲效率驚人，直呼「幹得好！」飾演千金小姐的吳子霏感性發言「三個多月來和大家一起努力，將劇本中的人物化為立體鮮活的角色，希望觀眾能看見這部精彩的作品。」

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

劇中與新加坡演員蔡程俊有不少對手戲的邱偲琹，除了感謝導演幫助她找到表演上的不足，更分享有次導演親自示範走位，迎面走來帥氣爆棚、散發十足的工作魅力，總能幫助演員快速進入角色。

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

眾人聊到殺青後最想做的事，何潤東最期待的就是狂打電動，還當場邀請Aokbab茱蒂蒙一起加入；陳孝萱計畫到泰國找劇中女兒Aokbab茱蒂蒙，沒想到何潤東立刻跟上，喊「組團！」曹佑寧除了旅行，也想嘗試導演的建議去學騎馬，竟意外促成眾人相約組成「泰國騎馬團」，可見演員間培養出深厚情誼。

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

因工作不克出席殺青酒的陳昊森與蔡程俊，透過影片表達心意。陳昊森感謝劇組一路以來的照顧，更謝謝搭檔Aokbab茱蒂蒙教會他「Cherish（珍惜）」這個單字「我會記住每一個瞬間、每一個過程，希望下次見面時，我們都在前進。」蔡程俊則感謝導演給予機會來台拍戲，謝謝劇組一路以來的照顧，這趟拍攝也成為他最珍貴的回憶。

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

殺青酒上，TVBS娛樂事業部副總經理郝孝祖特別謝謝幕前幕後團隊的努力，並感謝再次攜手合作的搭檔新傳媒，以及黑潮計畫、高雄市政府、義联集團、中洲建設、高雄劇與所有協助拍攝的單位一路大力支持，讓《對你心動的預言》順利完成拍攝。期盼在大家齊心努力下，讓世界看見台灣影視的軟實力，攜手將優質作品推向國際。

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

▲《對你心動的預言》順利殺青。（圖／TVBS提供）

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