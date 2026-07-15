張秀卿延期開唱「竟撞BIGBANG」！　大咖歌王照樣力挺

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿原訂7月11日在台南大臺南會展中心舉辦「張秀卿辣妹駕到2」巡迴演唱會，卻因強颱巴威攪局，在演出前夕忍痛宣布延期。如今主辦單位正式公布好消息，演唱會確定改至10月10日雙十國慶當天於原場地登場，讓張秀卿興奮直喊：「辣妹與粉絲的約定不見不散！」當天還剛好巧撞在台北大巨蛋開唱的南韓天團BIGBANG。

▲▼ 張秀卿台南演唱會改期至10月10分日 。（圖／豪記提供）

張秀卿表示，當初宣布延期後，收到許多歌迷鼓勵與支持，讓她十分感動，也更加期待與大家見面。演唱會重新定檔消息曝光後，粉絲更湧入社群留言力挺，「等到國慶日也一定要去」、「票早就留著」，讓她感性表示，所有等待都值得，10月的演出內容只會更加升級，絕不辜負大家期待。

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因演唱會延後3個月，張秀卿笑說，自己也多了時間持續維持體態。她透露，先前已展開飲食控制與高強度運動，如今雖然延期，但「神力女超人」絕不鬆懈，「我會繼續保持運動，嚴格監控自己的體態，身上的戰鬥力沒有過期。」此外，她也將利用這段時間調整歌舞編排及服裝造型，希望帶給歌迷更驚喜的演出。

▲張秀卿又多了時間可以做身材管理。（圖／豪記提供）

張秀卿也預告，原本規劃的嘉賓羅時豐、李子森及張芸京都將如期現身，一同陪伴歌迷歡度雙十假期。主辦單位提醒，未辦理退票的觀眾，可持原7月11日票券依原座位直接入場，門票目前也持續於Ticket Plus遠大售票系統及ibon便利生活站販售中。