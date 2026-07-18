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7月18日星座運勢／魔羯嚴防同星座背刺　射手大紅色擦出火花

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：工作效率提高

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感情：親密溫馨甜蜜

財運：財富持續增長

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：客戶溝通順暢

感情：感情穩定愉悅

財運：支出精打細算

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：能力備受依靠

感情：可以多交朋友

財運：控制投資金額

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：具備專注目光

感情：真摯相伴陪伴

財運：投資收益喜人

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

↑ 看其他星座

金牛座 Taurus ♉

工作：平靜處理急事

感情：溫暖熱情擁抱

財運：享受物質生活

幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：事業領導有方

感情：充滿激情火熱

財運：避免高估價值

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：對產品有信心

感情：獲得女性貴人

財運：財富不斷增長

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：工作氣氛愉快

感情：朋友介紹愛情

財運：意外收入驚喜

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：有利出差旅行

感情：喜歡相親對象

財運：財源收穫豐厚

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 Aries ♈

工作：希望帶領夢想

感情：邀約朋友晚餐

財運：財富不斷湧來

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：遠離小人糾纏

感情：把握當下氣氛

財運：賺得盆滿缽滿

幸運色：玫瑰色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：自制能力不錯

感情：擦出愛情火花

財運：財富理財有方

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：雙子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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