7月18日星座運勢／魔羯嚴防同星座背刺 射手大紅色擦出火花
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作效率提高
感情：親密溫馨甜蜜
財運：財富持續增長
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：客戶溝通順暢
感情：感情穩定愉悅
財運：支出精打細算
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：處女
天秤座 ♎
工作：能力備受依靠
感情：可以多交朋友
財運：控制投資金額
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：具備專注目光
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資收益喜人
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
金牛座 Taurus ♉
工作：平靜處理急事
感情：溫暖熱情擁抱
財運：享受物質生活
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：事業領導有方
感情：充滿激情火熱
財運：避免高估價值
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：對產品有信心
感情：獲得女性貴人
財運：財富不斷增長
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：工作氣氛愉快
感情：朋友介紹愛情
財運：意外收入驚喜
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：有利出差旅行
感情：喜歡相親對象
財運：財源收穫豐厚
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：希望帶領夢想
感情：邀約朋友晚餐
財運：財富不斷湧來
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：遠離小人糾纏
感情：把握當下氣氛
財運：賺得盆滿缽滿
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：自制能力不錯
感情：擦出愛情火花
財運：財富理財有方
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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