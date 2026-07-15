峮峮卸《飢餓》主持棒！交代邊荷律「小心王仁甫」　她認扛重任有壓力

記者孟育民／苗栗報導

峮峮今年1月宣布退出中視招牌外景節目《飢餓遊戲》後，節目今（15日）正式迎來新陣容，由林莎、邊荷律加入固定班底。兩人首度以主持群身分錄影，節目也開放媒體探班。被問到是否擔心被拿來與峮峮比較，蔡黃汝則跳出來替兩人緩頰，認為每位主持人都有自己的特色，「每個人都有自己的個性和玩遊戲的方式，所以沒辦法比較。」

▲林莎、邊荷律加入《飢餓遊戲》，全新陣容曝光。（圖／中視提供）

正式接下主持棒，邊荷律坦言難免有些壓力，不過峮峮私下也特地傳訊替她加油打氣，鼓勵她：「妳是最棒的！」談到前輩給的建議，邊荷律笑說，峮峮不只提醒她外景錄影天氣炎熱、蚊蟲很多，還叮嚀她「能吃的時候就多吃」，並告訴她哥哥、姊姊們都很善良，只要以真誠、親切的態度和大家相處，大家也一定會給予同樣的回應。

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被問到錄影前最怕哪位主持人，邊荷律毫不猶豫指向王仁甫，笑說：「因為峮峮有跟我說一些話，要我小心仁甫哥。」一席話讓全場笑翻。王仁甫聽完也笑著回應：「我還期待她偶爾可以回來，我看接下來……我還是去球場找她好了。」接著聽到峮峮對邊荷律的暖心叮嚀後，他立刻吐槽一句：「也是場面話。」讓現場再度笑成一團。