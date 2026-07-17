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7月17日星座運勢／天秤聚寶盆裡滿滿　獅子收入高速增長

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：多閱讀有收穫

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感情：親近亮眼異性

財運：財富翻倍增長

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：盡力做到最好

感情：改變自我內涵

財運：工作收入穩定

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：貴人出面幫忙

感情：人際關係良好

財運：聚寶盆裡滿滿

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：友善對待同事

感情：培養良好溝通

財運：財運亨通生活

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：不急躁有進展

感情：積極找尋桃花

財運：省錢財富翻倍

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：化解嚴重衝突

感情：結識友好朋友

財運：財富好運連連

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：懂得利用資源

感情：感情激情升溫

財運：意外收穫財富

幸運色：灰色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：做好市場調查

感情：變動中求姻緣

財運：投資財源不斷

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 Pisces ♓

工作：學習效力提高

感情：照顧彼此感受

財運：賺錢機遇多多

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 Aries ♈

工作：職場效益提升

感情：做好戀愛準備

財運：財源財富聚集

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：信念帶動效益

感情：適時提供支持

財運：收入高速增長

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：正確合理判斷

感情：積極表達關心

財運：大筆財富降臨

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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