7月17日星座運勢／天秤聚寶盆裡滿滿 獅子收入高速增長
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：多閱讀有收穫
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：盡力做到最好
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：貴人出面幫忙
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：友善對待同事
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：不急躁有進展
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座 ♍
工作：化解嚴重衝突
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：懂得利用資源
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
幸運色：灰色
貴人：處女
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：做好市場調查
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座 Pisces ♓
工作：學習效力提高
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：職場效益提升
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：信念帶動效益
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：正確合理判斷
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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