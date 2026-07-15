林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

記者孟育民／苗栗報導

峮峮今年1月宣布退出中視招牌外景節目《飢餓遊戲》後，節目今（15日）正式迎來新陣容，由林莎、邊荷律加入固定班底。兩人首度以主持群身分錄影，節目也開放媒體探班，談起加入大家庭的心情，兩人都坦言既期待又有些緊張。邊荷律表示，很開心也很榮幸能加入主持棒，但有一點點緊張，林莎則笑說，自己個性比較急，一開始難免擔心，但來到現場後，感受到主持群的照顧，心情也放鬆不少。

▲林莎、邊荷律加入《飢餓遊戲》，全新陣容曝光。（圖／中視提供）

對於新成員加入，王仁甫笑虧「默契還不是非常好」，隨後解釋只是開玩笑，其實林莎、邊荷律過去都曾多次以來賓身分參與錄影，因此彼此並不陌生，「她們加入對我們來說，就像多了兩個一起出遊的夥伴，大家都很開心。」不過，孫協志也爆料，節目裡林莎和王仁甫經常為了遊戲互槓起衝突，全新組合火花不斷。

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▲王仁甫和林莎常常起衝突。（圖／中視提供）



談到錄影前是否特別做準備，林莎笑說自己提前「訓練飢餓」：「知道要加入後，我就開始讓自己一天只吃一餐，希望先習慣整天吃不到東西。」她透露，過去主持美食節目吃太多，把胃口養大了，因此最近一個月已經瘦了3公斤，希望能更適應節目的節奏。

對於新的組合，蔡黃汝開心表示，很高興主持群有更多女生加入，「我有時候比較偏I人個性，有女生在身邊比較有陪伴感，也可以一起討論。」她也大讚邊荷律反應真誠，更有幸自己能加入這有愛的團隊，沒想到話才說完，立刻遭王仁甫吐槽：「妳錄影的時候不是這樣講，妳說跟三個男生比較聊不起來！」一句話讓蔡黃汝當場哭笑不得，急忙解釋，現場笑聲不斷。