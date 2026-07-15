《奧德賽》海戰猛操演員！麥特戴蒙認過程太艱難　暈船嘔吐都被拍下來

▲麥特戴蒙在《奧德賽》扮演主角人物奧德賽，堪稱是從影以來「回家冒險記」最苦命的一次。（環球影片提供）



圖文／鏡週刊

改編荷馬希臘史詩的電影《奧德賽》（The Odyssey），眾所皆知裡頭的故事牽扯到《木馬屠城記》，當然少不了攻下特洛伊城的海戰。別人的海戰可能靠綠幕跟特效就能過關，但這是導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的電影，當然要來真的，於是大隊人馬就在希臘上船出海，果不其然緊接著就是暈船嘔吐，但導演的反應是...。

在接受英國《電訊報》的訪問中，導演諾蘭回顧了去年7月在蘇格蘭海岸附近，拍攝海戰的畫面。他記得當天天氣預報的浪會很高、很大，但他跟劇組都認為，海象是安全的，只是出海不會是太愉快的經歷。

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果然出海後，劇中好多位演員感受到暈船，忍不住都在船上吐了。諾蘭當下就問攝影指導霍伊特范霍特瑪（Hoyte van Hoytema）「抱歉，我問一下，你會介意拍下這些嘔吐物嗎？」諾蘭說，當下大家都說好、沒有問題，「多虧了他們，真正拿出全力以赴的精神，那一天既是狀況悲慘的一天，也是美好的一天，因為電影裡頭最棒的幾個鏡頭都那天拍下的。」

雖然導演諾蘭沒有說是誰嘔吐了，但是男主角麥特戴蒙（Matt Damon）間接證實了，連續數個月拍片下來，讓他真正感到非常疲累，「如果是待在船上，置身於汪洋大海之中，你只會跟其他人一起都被淋到渾身濕透，沒有所謂明星待遇。不會有人喝到你喝不到的熱飲。每個人都是平等的，包括導演在內，我們都被淋到渾身又濕又冷。」他說，因為這樣，的確跟全體劇組都上下團結一心，「的確是如此，我覺得這部片的每個人、每個演員跟工作人員，都很有共鳴，因為整個狀況實在是太有挑戰性了。」

麥特戴蒙說每一天上工拍片的條件都很嚴苛，讓過程變得非常立體，「因為感覺說像是拍一部電影，更像是一次探險。這次拍片過程實在太過艱難，以至於全體幕前幕後都要團結起來，每天都要全力以赴。完成這樣的拍片經驗後，我很感激能成為這個團隊的一分子，因為如果不是每個人都能辦到超越極限的挑戰，這部片根本拍不出來。所以我很興奮終於要上映了，觀眾只需要一張電影票錢，就能得到物超所值的體驗。」

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