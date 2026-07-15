影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

秋OUT音樂節日前為宣傳演出陣容，推出演出陣容猜謎活動，卻因部分提示詞遭網友質疑帶有影射及羞辱意味，其中「台灣團｜多P排泄物」等內容引發批評，掀起爭議。對此，主辦昨（14日）晚正式發出聲明道歉，表示已收到各界批評，未來將調整提示詞內容，也向原PO及部分遭影射的藝人致歉。

▲秋out音樂節猜謎活動引發爭議。（圖／翻攝自網路）

整個事件的起因，源自於秋OUT音樂節於9日公布一系列猜謎提示，希望樂迷猜出演出陣容，其中包括「日本音樂人｜名字有黑很會吹」、「台灣團｜休團再出發」、「日本歌手｜九零年代日本原宿icon」、「日本音樂人｜東京方大同」、「台灣團｜多P排泄物」、「台灣音樂人｜失傳多年的中國武術」等描述。由於部分文字被認為帶有負面暗示，尤其「多P排泄物」更是掀起爭議，引發大量網友砲轟。

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此外，秋OUT官方IG限時動態還曾轉發一則Threads貼文截圖，內容提及「有人說我們的提示詞很沒水準欸，拜託我們只是想超久，到時候答案公布就知道了」，並寫下「我們可沒攻擊任何人喔，但是莫名奇妙就被攻擊了呢」，此舉也被不少網友認為態度不當，再度引發反彈。

面對外界批評，秋OUT昨晚發布聲明表示，針對上週發出的樂團猜謎所引發的爭議，「部分提示詞用字造成負面聯想以及觀感不佳一事，所有的批評指教我們有確實收到了，宣傳組會聽取建議，於日後的公開發文更注意用字遣詞與分寸。」文中提到，台灣樂團文化一直相當熱絡，秋OUT身為音樂節主辦方，希望透過音樂祭讓創作者擁有表演舞台，也促進台灣與國外音樂人的交流，「如果因為幾個提示詞造成不好的觀感，也偏離了我們的本意。」團隊表示，將針對提示詞作出調整，並以此次事件作為借鏡。

▲秋out音樂節發聲明道歉。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

針對引發另一波討論的限時動態截圖，秋OUT也坦言，小編已深刻理解此舉並不恰當，團隊虛心接受所有指教，希望重新建立與樂迷的良性溝通，也將主動聯繫原PO誠摯致歉，同時向部分遭影射的藝人表達歉意。聲明最後提到，今年秋OUT團隊歷經重組，仍有許多需要調整之處，但初衷始終是希望分享對音樂的熱愛。

▲秋out音樂節推出新版提示詞。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

除了道歉之外，秋OUT也同步推出「樂團猜謎2.0」新版提示詞，將原本引發爭議的內容全面修改，例如將「多P排泄物」改為「多人熱鬧大編制，絕對能把舞台嗨到翻掉的滿滿Grooving Power」，並強調「當然說會改進、會調整不能只是說說」，希望以全新的方式介紹2026演出陣容，也邀請樂迷繼續參與猜謎活動，答案將於盲鳥票售票結束後三日內公布。

【秋OUT音樂節聲明全文】

聲明

針對上禮拜發出的樂團猜謎所引起的爭議，部分提示詞用字造成負面聯想以及觀感不佳一事，所有的批評指教我們有確實收到了，宣傳組會聽取建議，於日後的公開發文更注意用字遣詞與分寸。

台灣的樂團文化一直都非常的熱絡，身為一個音樂節主辦，我們也很開心透過音樂祭的方式，讓這些創作有表達的舞台，像這樣讓台灣的音樂人還有樂迷跟國外音樂人一起交流，是很美好的事情，如果因為幾個提示詞造成不好的觀感，也偏離了我們的本意，謝謝大家想到我們這次疏忽的地方，我們會針對提示詞作出調整，也以此經驗為鏡。

另外針對限動截圖一事，小編經過這次已深刻理解這樣的行為本身並不恰當，團隊也虛心接受所有的指教，希望能重新開啟與樂迷的良性溝通與交流，給予團隊學習進步的機會。這次的疏失我們做了不好的示範，將聯繫原po誠摯致歉，也向部分被影射的藝人致上歉意。

今年秋out團隊歷經重組，有諸多待調整的地方。但同樣的初衷是期望把我們對音樂的愛分享給大家，也希望同樣喜歡音樂的大家能繼續跟我們一起享受這個旅程。

以上是這次的事件所做出的回應，感謝大家的包容與理解，

如有任何其他建議跟指教，也歡迎留言或私訊我們。

秋out團隊 敬上

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當然說會改進會調整不能只是說說，今天同步推出新版提示詞。這些都是我們很喜歡的團，75分鐘的加長演出也是我們非常期待的。

希望能夠以全新的面貌再次向大家隆重介紹秋out 2026的演出藝人。

秋out 2026專場演出樂團猜謎2.0：

1. [日本音樂人]

跟著藍色符號的靈魂小號，在爵士的黑魔法裡一起搖擺

2. [台灣團]

休團再出發，秋天來和青春的小花說聲嗨

3. [日本歌手]

平成歌姬icon，糖果般的嗓音依舊翩翩如仙

4. [日本音樂人]

才剛獲獎的眼鏡系鋼琴才子，來自東京Urban Soul的質感代表

5. [台灣團]

多人熱鬧大編制，絕對能把舞台嗨到翻掉的滿滿Grooving Power

6. [台灣音樂人]

融合Cyberfunk與失傳多年的中國武術，即將出招

還請跟我們一起期待他們的到來，猜到同樣有獎。

答案將於盲鳥票售票結束後三日內公布。

秋out宣傳組感謝大家

#秋out2026