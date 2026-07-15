ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「電競之神」T1 FAKER加盟推理秀
音樂節影射台灣團「多P排泄物」道歉了
峮峮交代邊荷律「小心王仁甫」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周子瑜 陳澤杉 錦雯 黃大煒 Vicky 喬許葛里塞提

影射台灣團「多P排泄物」被罵翻！　秋OUT音樂節道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

秋OUT音樂節日前為宣傳演出陣容，推出演出陣容猜謎活動，卻因部分提示詞遭網友質疑帶有影射及羞辱意味，其中「台灣團｜多P排泄物」等內容引發批評，掀起爭議。對此，主辦昨（14日）晚正式發出聲明道歉，表示已收到各界批評，未來將調整提示詞內容，也向原PO及部分遭影射的藝人致歉。

▲秋out音樂節道歉。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

▲秋out音樂節猜謎活動引發爭議。（圖／翻攝自網路）

整個事件的起因，源自於秋OUT音樂節於9日公布一系列猜謎提示，希望樂迷猜出演出陣容，其中包括「日本音樂人｜名字有黑很會吹」、「台灣團｜休團再出發」、「日本歌手｜九零年代日本原宿icon」、「日本音樂人｜東京方大同」、「台灣團｜多P排泄物」、「台灣音樂人｜失傳多年的中國武術」等描述。由於部分文字被認為帶有負面暗示，尤其「多P排泄物」更是掀起爭議，引發大量網友砲轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，秋OUT官方IG限時動態還曾轉發一則Threads貼文截圖，內容提及「有人說我們的提示詞很沒水準欸，拜託我們只是想超久，到時候答案公布就知道了」，並寫下「我們可沒攻擊任何人喔，但是莫名奇妙就被攻擊了呢」，此舉也被不少網友認為態度不當，再度引發反彈。

面對外界批評，秋OUT昨晚發布聲明表示，針對上週發出的樂團猜謎所引發的爭議，「部分提示詞用字造成負面聯想以及觀感不佳一事，所有的批評指教我們有確實收到了，宣傳組會聽取建議，於日後的公開發文更注意用字遣詞與分寸。」文中提到，台灣樂團文化一直相當熱絡，秋OUT身為音樂節主辦方，希望透過音樂祭讓創作者擁有表演舞台，也促進台灣與國外音樂人的交流，「如果因為幾個提示詞造成不好的觀感，也偏離了我們的本意。」團隊表示，將針對提示詞作出調整，並以此次事件作為借鏡。

▲秋out音樂節道歉。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

▲秋out音樂節發聲明道歉。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

針對引發另一波討論的限時動態截圖，秋OUT也坦言，小編已深刻理解此舉並不恰當，團隊虛心接受所有指教，希望重新建立與樂迷的良性溝通，也將主動聯繫原PO誠摯致歉，同時向部分遭影射的藝人表達歉意。聲明最後提到，今年秋OUT團隊歷經重組，仍有許多需要調整之處，但初衷始終是希望分享對音樂的熱愛。

▲秋out音樂節道歉。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

▲秋out音樂節推出新版提示詞。（圖／翻攝自IG／chillout_fest）

除了道歉之外，秋OUT也同步推出「樂團猜謎2.0」新版提示詞，將原本引發爭議的內容全面修改，例如將「多P排泄物」改為「多人熱鬧大編制，絕對能把舞台嗨到翻掉的滿滿Grooving Power」，並強調「當然說會改進、會調整不能只是說說」，希望以全新的方式介紹2026演出陣容，也邀請樂迷繼續參與猜謎活動，答案將於盲鳥票售票結束後三日內公布。

【秋OUT音樂節聲明全文】

聲明
針對上禮拜發出的樂團猜謎所引起的爭議，部分提示詞用字造成負面聯想以及觀感不佳一事，所有的批評指教我們有確實收到了，宣傳組會聽取建議，於日後的公開發文更注意用字遣詞與分寸。

台灣的樂團文化一直都非常的熱絡，身為一個音樂節主辦，我們也很開心透過音樂祭的方式，讓這些創作有表達的舞台，像這樣讓台灣的音樂人還有樂迷跟國外音樂人一起交流，是很美好的事情，如果因為幾個提示詞造成不好的觀感，也偏離了我們的本意，謝謝大家想到我們這次疏忽的地方，我們會針對提示詞作出調整，也以此經驗為鏡。

另外針對限動截圖一事，小編經過這次已深刻理解這樣的行為本身並不恰當，團隊也虛心接受所有的指教，希望能重新開啟與樂迷的良性溝通與交流，給予團隊學習進步的機會。這次的疏失我們做了不好的示範，將聯繫原po誠摯致歉，也向部分被影射的藝人致上歉意。

今年秋out團隊歷經重組，有諸多待調整的地方。但同樣的初衷是期望把我們對音樂的愛分享給大家，也希望同樣喜歡音樂的大家能繼續跟我們一起享受這個旅程。

以上是這次的事件所做出的回應，感謝大家的包容與理解，
如有任何其他建議跟指教，也歡迎留言或私訊我們。

秋out團隊 敬上

當然說會改進會調整不能只是說說，今天同步推出新版提示詞。這些都是我們很喜歡的團，75分鐘的加長演出也是我們非常期待的。

希望能夠以全新的面貌再次向大家隆重介紹秋out 2026的演出藝人。

秋out 2026專場演出樂團猜謎2.0：

1. [日本音樂人]
跟著藍色符號的靈魂小號，在爵士的黑魔法裡一起搖擺

2. [台灣團]
休團再出發，秋天來和青春的小花說聲嗨

3. [日本歌手]
平成歌姬icon，糖果般的嗓音依舊翩翩如仙

4. [日本音樂人]
才剛獲獎的眼鏡系鋼琴才子，來自東京Urban Soul的質感代表

5. [台灣團]
多人熱鬧大編制，絕對能把舞台嗨到翻掉的滿滿Grooving Power

6. [台灣音樂人]
融合Cyberfunk與失傳多年的中國武術，即將出招

還請跟我們一起期待他們的到來，猜到同樣有獎。
答案將於盲鳥票售票結束後三日內公布。

秋out宣傳組感謝大家

#秋out2026

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秋OUT音樂節秋OUT多P排泄物

推薦閱讀

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

4小時前

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

18小時前

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

7小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

3小時前

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

第三家日牌有動作了！二伯品牌爆抄襲　niko and…回應：不排除採取措施

21小時前

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

2小時前

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

21小時前

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

10小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

7/11 00:15

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

8小時前

超狂吸金力！二伯品牌會員「分4階級」制度曝光　最高一年消費至少12萬　

超狂吸金力！二伯品牌會員「分4階級」制度曝光　最高一年消費至少12萬　

7小時前

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬　「腦中只有一個念頭」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬　「腦中只有一個念頭」

7/14 12:11

熱門影音

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

看更多

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

Lulu突襲《型男大主廚》搶主持！　曾國城傻眼喊「節目難做到來借鍋碗瓢盆」

13分鐘前0

蔡黃汝驚爆健康亮紅燈！身體機能失常「每日服藥」　鬆口阿璞11年婚嫁進度

27分鐘前0

翁倩玉會第一個通告找陳美鳳！　20多年「養生秘訣」終於公開

33分鐘前0

越南人氣男神台北Vlog「19萬次點擊」！　Quang Vinh大讚台灣：輕柔又療癒

35分鐘前0

前妻回來不搞破壞？白家綺神助攻「柯叔元告白韓瑜」觀眾全被圈粉

39分鐘前20

視網膜日本帶狗修行房租每月十萬　聞千千受委曲不忍回應了

59分鐘前31

青春回憶殺！西城男孩歡慶25週年　生涯規模最大世巡「高雄巨蛋」登場

59分鐘前20

新戲為朱軒洋落淚蘇慧倫不爽？　鍾欣凌直言「嚴藝文死了都要瞑目」

1小時前20

趙露思演出當眾喊：我月經來了！大方態度被讚「拒經期羞恥」　秒登熱搜

1小時前0

張秀卿延期開唱「竟撞BIGBANG」！　大咖歌王照樣力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光
    4小時前2817
  2. 獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」
    18小時前5247
  3. Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」
    7小時前146
  4. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    3小時前127
  5. 第三家日牌回應了！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作「評估後續措施」
    21小時前5644
  6. 林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光
    2小時前183
  7. 二伯爸爸首發聲！暖心聲援夫妻倆　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光
    21小時前4039
  8. 3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手
    10小時前1820
  9. 國民CP「戲外比戲裡更甜」
    7/11 00:1510
  10. 吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾邵雨薇
    8小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合