前妻回來不搞破壞？白家綺神助攻「柯叔元告白韓瑜」觀眾全被圈粉

記者黃庠棻／台北報導

民視、公視台語台、中華電信優質台劇《阿松與阿暖》播出後好評不斷，白家綺在劇中飾演「阿芬」，以善良、熱心、總是替別人著想的暖心形象，意外成為全劇最受觀眾喜愛的角色之一。白家綺透露，播出後收到許多粉絲私訊和留言，都告訴她很喜歡阿芬這個角色，讓她相當感動。

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）



白家綺笑說，一開始接到角色時就覺得非常特別，因為「前妻」在戲劇裡，通常都是回來破壞感情、製造衝突的角色，沒想到《阿松與阿暖》的阿芬卻完全相反，不但沒有介入前夫阿松的新感情，反而一路鼓勵、支持，甚至幫著前夫阿松向第二春阿暖告白，成為兩人感情最重要的神助攻。

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▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）

對此，白家綺坦言這樣的人物設定非常少見，也因此讓她演得特別過癮「這是我拍戲以來最喜歡的一個角色。」她認為阿芬沒有怨懟、沒有算計，而是選擇用祝福與成全去愛身邊的人，也因為這份無私，讓角色充滿溫度，更成功打動觀眾的心。

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）

過去演出八點檔時，白家綺經常挑戰個性強勢、傲嬌甚至反派的角色，這次終於有機會詮釋一位善良純粹、總是願意替別人著想的阿芬，對她而言是一項全新的挑戰，也是一段難得的體驗。

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）

在拍攝《阿松與阿暖》的過程中，白家綺不只是演出阿芬，更像是在跟著角色一起成長「以前總覺得，沒有完成夢想是一種遺憾。」但阿芬卻讓她有了不同的人生體悟，她說「有時候沒有走向原本想像的人生，不代表失敗，而是我們選擇了一種更適合自己、更能讓自己快樂的生活方式。」

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）

劇中，阿芬努力追逐夢想，最後順利考上空姐，卻在夢想與親情之間做出了不同的選擇。白家綺認為，阿芬最後決定留下來，並不是放棄夢想，而是因為她發現，比起飛向更遠的地方，她更珍惜身邊這群像家人一樣的家人和朋友，那些一起哭、一起笑、彼此扶持的日子，才是她真正想守護的幸福。

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）

白家綺表示，希望透過阿芬，把這份溫暖傳遞給每一位觀眾。她認為，每個人的人生都有不同的選擇，不一定非得照著原本規劃的道路前進，只要找到真正讓自己快樂、自在的生活，就是最好的答案。她最後也感性表示「希望我們都能活成自己最喜歡的樣子。」

▲白家綺在《阿松與阿暖》飾演暖心前妻「阿芬」。（圖／民視提供）