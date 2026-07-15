李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓55歲「氧氣美女」李英愛當年以古裝劇《大長今》紅遍全亞洲，走紅之後與宋慧喬、全智賢、金泰希並稱廣告界四大女王，但她在2009年嫁給大20歲的企業家鄭浩英，並於2011年誕下龍鳳胎，後來專心相夫教子，直到近年小孩大了，她才重新復出。而她與老公雖然相差20歲，但老公凍齡外貌與她不相上下，近日夫妻倆出席友人聚餐，75歲的鄭浩英長相超逆齡，再次震驚大批網友。

▲李英愛與大20歲老公鄭浩英合照，夫妻同步外表逆生長。（圖／翻攝自金亨錫IG）



李英愛與老公鄭浩英結婚近20年，但夫妻倆很少在公開場合合體亮相，近日，兩人與音樂人金亨錫（김형석）共進晚餐，對方貼出聚會合照並寫下「李英愛夫妻與張日英博士」，4人一起吃飯、聊天，但這張合照很快就掀起熱議。

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▲李英愛長相超凍齡，與當年的《大長今》合照幾乎沒差別。（圖／翻攝自李英愛IG）

現年75歲的鄭浩英戴著黑色粗框眼鏡，外表管理得非常好，滿頭黑髮看上去極為年輕，就連坐在妻子李英愛身旁，也絲毫看不出20歲的年齡差異，夫妻倆的合照曝光後，大批網友震撼「一位是快60歲，一位是快80歲，全都看不出來」、「李英愛已經很童顏了，老公比她更猛」、「這說是快80歲根本不敢相信」。

李英愛2005年演完電影《親切的金子》後，直到2017年才透過戲劇《師任堂，光的日記》復出，最近一部戲劇是與男星金英光合作的《恩秀的好日子》，下部作品暫時未定。