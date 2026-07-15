李燕消失八點檔4年回歸…首度升格當媽驚呆　被問「副業成績」笑了

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台全新八點檔大戲《針線緣》今（15）日舉行盛大開鏡典禮，主要演員李燕、陳珮騏、陳冠霖、李睿紳、邱子芯、黃文星、李易、林昀希、茵芙、張靜懿、霍正奇、羅巧倫、葉華、陳小菁、苗真、劉書宏、溫少懷、馬幼興、王惠五、洪瑞霞、邱逸峰、賴郁庭、林佑星、倪齊民、潘逸安、林秀玲、王上豪、劉芳芸、尹彥凱等人齊聚，正式宣告全新八點即將登場。

▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

《針線緣》以「一針一線，交織人生」為主軸，將台灣紡織產業的興衰與轉型，結合豪門恩怨、商場角力與女性情感，打造一齣橫跨數十年的命運史詩。故事從一場塵封多年的火災血案揭開序幕，牽扯出豪門家族不為人知的秘密，以及女人之間橫跨友情、愛情、親情與復仇的愛恨糾葛。

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▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

這次《針線緣》有許多久不見的藝人回歸演出，像李燕、黃文星、李易、林昀希、邱逸峰等，也有首次加入三立演出的張靜懿，這次飾演霍正奇的大老婆，在定裝時就氣場超強。

▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

李燕自《一家團圓》後已經四年未演戲，這次回歸角色突破以往傻白甜，首度挑戰母親角色，飾演重情重義的溫泉會館經營者「陳玉嫻」。年輕時，她與隱姓埋名的企業接班人黃嘉誠（陳冠霖飾）相戀，卻因父親遇害而忍痛分離。

多年後，李燕與丈夫高武雄（邱逸峰飾）共同經營溫泉會館，育有一名寶貝女兒（賴郁庭飾），原本擁有幸福美滿的家庭，卻因意外發現一件事，讓塵封多年的命案再度浮上檯面，也促使她決心追查真相。牽動豪門恩怨、舊愛重逢、夫妻考驗與家族祕密，一場橫跨數十年的愛恨復仇即將揭開序幕。

▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

開鏡時，李燕談到近四年未演戲，這次更突破過往演出，首度挑戰飾演一名48歲母親，坦言這幾年心中其實從未真正離開過演戲「我都看八點檔播出，有些橋段特別吸引我的時候，我都會忍不住想，如果是我來演，會是什麼樣子。」

李燕表示，這四年沉澱了許多，也經歷了一些人生變化，因此更加確定「想做的事情不要等」，直言「我們都不知道有沒有明天，所以想做的事情，就要在當下完成。」這也是她決定重新回到演員身分的重要原因。

▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

除了演員身分，李燕近年也投入事業經營，被問到是否算是成功的老闆，她笑著搖頭「我們只是小企業，哪算什麼成功老闆。」她表示，自己最在意的是讓員工有好的待遇、舒服的工作環境「大家工作開心最重要。」

重新投入拍戲，李燕坦言一開始還是會提醒自己找回熟悉的節奏，表示很多表演技巧其實早已內化「鏡頭、節奏、導演要什麼，大概八成都抓得到。」但她更期待的是，如何在熟悉的表演方式中，找到新的突破「希望可以在自己的安全範圍裡，做出不一樣的東西。」

▲八點檔《針線緣》盛大開鏡。（圖／三立提供）

談到最令大家驚喜的角色設定，就是首次在八點檔升格當媽媽，擁有一名20多歲的女兒，李燕笑說一開始其實沒有太大感覺「後來製作人提醒我，四十幾歲有二十多歲的小孩，其實非常合理。」直到定裝拍攝全家福照片時，才真正感受到角色帶來的衝擊。

「那天看到戲裡的女兒站在我旁邊，我真的嚇了一跳，還要抬頭看她，因為她比我高很多。」李燕笑說，這是自己第一次在戲劇裡和這麼大的「女兒」合照，心情格外新鮮。雖然目前還沒正式拍攝母女對手戲，但她已開始揣摩母親角色，並將自己疼愛外甥女的心情，以及媽媽對自己的愛，投射到角色身上「我想，天下父母心應該都是一樣的。」