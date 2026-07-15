Elly首談爸媽婚姻現況！　爆聯手小S騙許雅鈞內幕：不只一次

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台《小姐不熙娣》，今（15日）迎來極具里程碑意義的第1000 集！為慶祝這一刻，製作單位特別祭出重磅企劃，邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任神秘嘉賓，獻出母女倆在綜藝節目上的合體首秀。Elly 此次也首度以演員身分亮相，大方宣傳自己出演的改編自恐怖大師伊藤潤二作品的新戲《聰明鎮》。

▲小S、Elly母女合體。（圖／東森綜合台提供）



談及父母婚姻，小S坦言面對網友時常唱衰她的婚姻感到無奈，便趁機問女兒：「在妳眼中，爸爸媽媽到底是怎樣的夫妻？」Elly 甜笑表示，爸媽的相處既甜蜜又像朋友：「直到現在，他們每天講早安、晚安都還是會加上『寶貝』，也會一起躺在沙發上追劇。」Elly更透露，爸媽與三個女兒間完全沒有長輩架子，宛如朋友般的相處模式，讓她倍感自在。

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▲▼Elly爆料父母日常。（圖／東森綜合台提供）





而在「真心話環節」，派翠克貼心準備耳機讓小S戴上，試圖讓Elly能毫無壓力地吐露心聲。Elly 反手爆料爸爸許雅鈞對她出門玩管很嚴，所以她常私下拜託媽媽「套好招」，母女聯手騙爸爸說是去朋友家。當小S摘下耳機後心虛招認：「她常常要我跟她一起瞞著爸爸，爸爸確實到現在都不知道，而且應該騙過不只一次吧！」Elly見狀驚呼：「我就只有那一次！」派翠克隨即抓到漏洞：「所以其他次是別人騙的（其他女兒）？媽媽妳自己爆料了啦！」尷尬真相讓小S當場笑翻。



