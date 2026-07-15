半個演藝圈都到了！劉亞仁染毒遭判刑後「白鬢角消失」低調現影廳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《希望：末日血戰》14日在首爾舉辦盛大的VIP首映會，導演羅泓軫率領黃晸珉、鄭好娟、趙寅成等主要演員共同登台與觀賞，更邀請圈內星好友們到場支持，沒想到，連染毒影帝劉亞仁也現身其中，他被拍到與同業熱情擁抱打招呼，互動卻引起爭議，韓網撻伐狂酸「被判刑還可以這麼高調」、「世界上最好生存的國家就是韓國」。

▲《希望：末日血戰》在韓舉辦VIP試映會，現場星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到了。（圖／采昌提供）



劉亞仁14日晚間低調出席電影《希望：末日血戰》VIP首映會，由於當天影壇大咖全都出席，官方還設有媒體拍攝區，但劉亞仁刻意繞道、壓低帽緣，直到看到好友到場，他才露出燦爛的笑容打招呼「好久不見」，雖然低調現身，還是被現場眾多的民眾、媒體捕捉到畫面。

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▲▼劉亞仁現身《希望：末日血戰》試映會，在韓引起軒然大波。（圖／翻攝自info-utube YouTube）



劉亞仁自2020年起到2022年之間非法使用牛奶針多達181次，他最終被判1年有期徒刑、緩刑2年，在被收押5個月後釋放。然而，他有染毒前科卻還是出現於VIP首映會引起軒然大波，韓網輿論認為不妥，但也有人覺得他並未站上拍照區，而是低調入內，正反意見不一。

然而，他過去曾被拍到兩邊鬢角變白，14日帶著帽子現身，頭髮也從短髮留成未打理的及肩長髮，近況樣子引起熱議。此外，當天除了劉亞仁現身，還有酒駕演員郭到元也在場，使得韓網輿論再度痛罵。

《希望：末日血戰》VIP首映會當天邀來各界大咖到場，男團CLOSE YOUR EYES、fromis_9成員李彩煐，以及李政宰、車太鉉、廉晶雅、李智雅、劉台午、邕聖祐、林周煥、沈恩敬、高成煥、吉銀星、白智榮、洪藝智、曹範圭、朴緒耿、崔主恩等眾多演員接連現身觀影，電影預計9月4日於台灣上映。

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