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新冠連5周升溫！兵家綺快篩「兩條線」確診　症狀曝光

記者張筱涵／綜合報導

疾病管制署14日公布最新疫情統計，上周新冠肺炎門急診就診達2811人次，較前一周增加34.4%，已連續5周上升。藝人兵家綺14日晚間也在社群分享快篩結果，曬出兩次都是「兩條線」的照片，證實自己確診新冠肺炎，並透露喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛等症狀，提醒大家近期疫情升溫仍要多加留意。

外送稿用 ▲▼兵家綺。（圖／翻攝自FACEBOOK／兵家綺）

▲兵家綺確診。（圖／翻攝自FACEBOOK／兵家綺）

喉嚨痛、狂咳還去健走　快篩兩次都陽性

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兵家綺表示，這幾天一直出現喉嚨痛、咳嗽及全身痠痛等不適，原本以為只是一般感冒，甚至前一天還特地去健走，希望流流汗後身體會舒服一點，沒想到症狀始終沒有改善。

由於家中還留有不少快篩試劑，她決定自行檢測，結果第一次快篩就出現兩條線，接著再驗第二次，結果依舊呈現陽性，讓她忍不住直呼：「沒想到～中了，再驗第二次～還是中了。」

自嘲「還好不是易孕體質」　提醒大家注意疫情

兵家綺表示，還好現在COVID-19已歸類為一般感冒，但也提醒近期新冠疫情再度升溫，呼籲大家還是要提高警覺、做好防護。她也不改幽默本色，在貼文最後笑說：「還好不是易孕體質」、「這麼容易中。」一番自嘲逗樂不少粉絲。

粉絲湧入留言打氣　勸她多休息

貼文曝光後，粉絲紛紛留言關心，祝福她早日康復，「家綺姐好好休息，祝妳早日康復」、「最近太忙、太累，免疫力可能下降了」、「多喝溫開水、多休息」、「別亂跑了，好好養身體」。也有網友提醒，家中囤放的快篩試劑要注意保存期限，避免使用過期產品，並希望兵家綺能盡快恢復健康。

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新冠肺炎兵家綺

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