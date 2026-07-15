黃大煒31年女友遭爆同居長髮男14年　她拖病體揭真相：無良、無知

記者蔡琛儀／台北報導

歌手黃大煒上個月2日在夏威夷的姊姊家猝逝，享壽61歲，隨後更傳出與他情牽31年的女友Vicky與他有財務糾紛、和黃大煒姊姊決裂等傳言，今（15日）《鏡週刊》更爆料，與黃大煒、Vicky關係密切的好友兼音樂夥伴POLO WL，已經與Vicky同住長達14年等，讓仍沉浸在悲傷中的Vicky忍不住回應。

▲▼POLO WL是黃大煒、Vicky關係密切的好友兼音樂夥伴。（圖／翻攝黃大煒IG）

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Vicky嚴正表示：「在如此傷痛不捨的時刻，我們相信所有認識我們或曾合作過的人都很清楚，這種惡意，躲在幕後不斷主動對特定媒體爆料不實的謠言，不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱了我及POLO，更侮辱了我們三人的所有家人及親友們。」

Vicky透露，POLO從美國來台已16年了，黃大煒過去在很多訪問中多次特別提及POLO，「他極欣賞POLO的人品及音樂創作才華，更是10多年來同台演出，共同創作錄音製作的音樂總監和製作人及好朋友。刻意在黃大煒剛過世無法回應時，來惡意散播這種謠言的人，除了無良，無知之外，其居心與黃大煒的死因ㄧ樣離奇詭異….」

▲POLO WL的外公、書畫大師陸君歐曾為黃大煒寫字。（圖／Vicky提供）

她表示，POLO的家族和黃大煒家族還是世交，14年前她和黃大煒一起去西雅圖參加POLO家族聚會時，請POLO的外公、當時已90歲的書畫大師陸君歐先生現場提筆書寫的「黃大煒」三字墨寶，這幅書法珍品更成了黃大煒的Logo，可見黃大煒、Vicky及POLO關係亦師亦友，也如同家人。Vicky說到現在自己和媽媽天天以淚洗面，POLO也非常傷心，「怎麼可能有人在這個時候還能做這種沒良心的事，等黃大煒過世後才來爆料，惡意散播不實謠言…。」

而Vicky和黃大煒姊姊們的糾紛至今仍未解，她坦言姊姊們現在連弟弟們的訊息和電話都不理會，選擇避不見面，目前弟弟已委任美國律師處理；罹患胃癌的她思念黃大煒，體重剩不到40公斤，「連呼吸都痛，每一個角落都有David的影子。」她沉痛表示：「我還是得面對，我不會躲也不能躲，邪不勝正的！我只希望黃大煒ㄧ切安好，能安心好好地走。」