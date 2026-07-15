金秀賢大動作更新IG！一連發5文回歸　被爆狂收40多劇本邀約

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金秀賢自從捲入已逝金賽綸未成年交往疑雲後，從此消失在螢幕圈前，近來案件有反轉跡象，警方判定《橫豎研究所》負責人金世義利用AI造假音檔、竄改文字訊息，金某5月底遭法院裁定羈押。金秀賢也在近日重啟回歸計畫，廣告商14日發出他捧著花束的幕後合照，他在15日也大動作更新IG限時動態，被外界視為宣言回歸，時隔518天重啟社群網站的活動，韓媒更爆料他目前已經收到40本劇本提案。

▲金秀賢被爆早已經收到40多劇本邀約。（圖／翻攝自金秀賢IG）



金秀賢14日為菲律賓時尚品牌Bench拍攝廣告，透過品牌曝光的花絮照可見到，他身穿一件深紅色與白色相間的格紋長袖襯衫，內搭一件白色上衣，下身則穿著一件深色長褲，左手拿著一束花，右手則比出剪刀手手勢，對鏡頭露出開心的表情。

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▲金秀賢時隔518天，大動作更新IG。（圖／翻攝自金秀賢IG）



照片很快就在社群上傳開，金秀賢15日也轉發該系列照片，更加碼貼出他為品牌所拍攝的其他系列畫報照，距離上一篇IG文章已是2025年2月12日，時隔518天，再度更新社群，一共連續發出5篇文章。

據韓媒報導，自從《橫豎研究所》負責人金世義遭羈押後，金秀賢便陸陸續續收到電影、戲劇等劇本邀約，且一共多達40多部作品，但業界最關心的還是，金秀賢主演的Disney+劇集《山寨人生》在近期內是否有機會開播，據報導，目前暫無擬訂任何計劃。