施南生辭世引追憶　蔡康永「她替我打開一座花園的大門」

記者葉文正／台北報導

香港電影與媒體圈重量級人物施南生日前辭世，引發各界悼念。一位資深主持人也透過長文追憶，回顧自己與施南生多年來的緣分，坦言若不是當年施南生的一次決定，自己的人生道路可能截然不同。

▲施南生。（圖／CFP）

蔡康永表示，學生時期直到畢業，從未想過「主持節目」會成為自己的主要工作。當年甫成立的傳訊電視台，由施南生負責節目規畫，她並從香港派出何姓主管來台尋找合適主持人。對方轉達施南生心中的理想條件：「不要太洋也不要不洋，不要太小也不要太老，不要太好看也不要不好看。」就在這樣近乎抽象的描述下，他意外踏入主持工作領域。

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▲蔡康永(左)緬懷施南生。（圖／翻攝自微博、蔡康永臉書）

後來，施南生更主動替他規畫一檔介紹世界各地雜誌的節目，並給予極大自由，讓他「想怎麼做就怎麼做」。這個題材在當時相當冷門，他回憶，自己甚至從未聽過類似節目，也不明白施南生為何能看出自己對雜誌的濃厚興趣。為了節目，他大量購買各種語言的雜誌，還特地找來不同語文的譯者協助翻譯內容。只是節目最終因小眾取向，不久便停播。

然而，這段期間卻成為他與施南生接觸最頻繁的時光。他笑稱，每次見面，施南生總會用力拍打他的背，提醒他挺胸、不要駝背。「據說她拍過很多人的背，但這一生沒有第二個人這樣對我。」多年之後，只要察覺自己姿勢不良，他仍會想起施南生。

之後，隨著傳訊電視台易主、團隊解散，雙方漸漸少有聯繫，他也一直沒有機會再邀請施南生上自己的節目。直到今年7月13日晚間，他突然想起臥病中的施南生，主動傳訊息給近年較熟識的林青霞，希望能代為送上一份合適點心，並計畫親自赴香港探望。未料短短三分鐘後，林青霞回傳的卻是一則訃聞，內容證實施南生當晚離世。

蔡康永形容，自己當下陷入恍惚，彷彿正回頭張望人生來時路，卻忽然看見一整面牆無聲坍塌。「腦中的影像，一下子都浮現出虛線般的輪廓。」回到家後，他特地找出一尊女神像放在桌上，雙膝跪拜，靜靜向施南生表達感謝。

他也坦言，過去從未真正重視自己在傳訊電視台做過的節目，甚至很少回頭思考人生是如何一路走來。「我一直有一種剛好路過，就被叫進去工作的感覺，到現在都還是如此。」然而，施南生的離去，卻讓他突然意識到，無論那是否是自己當年的理想，正是施南生替他推開了一座花園的大門，「那座花園裡有風、有光，有歡聲笑語，也有百花盛開。」

最後他提到，對施南生而言，當年邀請自己擔任主持人，或許只是繁忙人生中無數決定之一，甚至可能早已忘記；但對他來說，自己卻因此在這座「大花園」裡快樂走了數十年。

他也憶及父親過世時，TVBS前董事長邱復生曾將他獲得金鐘獎的獎座放在父親遺照前。父親離世後，他很少再有向誰證明自己的念頭，但在得知施南生辭世的那晚，他仍忍不住在心中默默說道：「南生，當你看到我後來的表現時，希望你會露出微笑，覺得當年的自己，做了一個有意思的小決定。」